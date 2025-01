Guvernul a amanat, in sedinta de joi, termenul de intrare in vigoare a Legii insolventei persoanelor fizice cu 7 luni.

Potrivit unui comunicat al Executivului, decizia a fost luata pentru ca e nevoie de o lunga perioada de timp pentru pregatirea cadrului legal.

"Executivul a aprobat prorogarea pana la 1 august 2017 a intrarii in vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare. Amanarea cu inca sapte luni a intrarii in vigoare a acestui act normativ s-a stabilit in conditiile in care pentru aplicarea noilor reglementari este nevoie de un sistem complex: infiintarea a 42 de comisii de insolventa la nivel teritorial, a aparatului tehnic necesar si adoptarea normelor de aplicare a legii.

Pentru ca aceste noi structuri sa poata functiona, trebuie alocate resurse umane si financiare. Mai exact, este ...citeste mai departe despre "Legea falimentului personal a fost amanata cu 7 luni. Cum explica Guvernul" pe Ziare.com

