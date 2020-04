Cristi Cismaru conduce Asociatia My Transylvania, Sibiu Food Hub si o firma de turism pe partea de incoming, unde de o luna si jumatate tot ce face este sa storneze facturi. "Munca noastra de un an si jumatate s-a dizolvat", ne-a marturisit intr-un interviu.Si, totusi, criza l-a determinat sa gaseasca solutii si i-a dat ocazia sa analizeze ce este mai important pentru el.Astfel, si-a dat seama ca micii producatori care i-au gazduit brunch-urile la fiecare eveniment din ultimii 13 ani au cea mai mare nevoie de sustinere acum.Si, in plus, cooperativa marilor producatori locali trebuie sa mearga si ea mai departe si cum altfel decat prin inovatie? Asa s-a nascut "Cook box", o cutie inovatoare pe piata romaneasca."Practic, pui in aceeasi cutie ingredientele de la producatorii tai si le portionezi incat sa se potriveasca exact pe reteta, ca sa nu faci risipa alimentara. Si, ca oamenii sa stie ce sa faca cu ele, cutia include si retete autentice facute de bucatarul nostru", explica Cristi Cismaru, pentru Ziare.com.Brunch-urile sunt evenimente de cultura gastronomica non-profit, care incearca sa sustina dezvoltarea zonelor rurale prin promovarea produselor, retetelor si a culturii locale din sudul Transilvaniei.Daca, in mod normal, zilele acestea ar fi trebuit sa inceapa inscrierile pentru brunch-urile din curtea ardelenilor de la sate, in acest moment totul este blocat.Vazand ca lucrurile nu au cale de intoarcere, cei din Asociatie au mers pe principiul "all or nothing": "Oamenii oricum nu au alte planuri, asa ca, daca putem face evenimente, foarte bine, daca nu, le anulam", spune Cristi.Citeste mai departe despre " Reteta succesului dupa criza se scrie in Transilvania gastronomica: Ideea e sa reincepi sa mergi in sate " pe Ziare.com