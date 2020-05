Inapoi la birou, in era COVID-19: reguli si proceduri clare pentru HR

Impreuna cu echipa de HR/ administrativ/ management, agentia dezvolta seturi de reguli si proceduri clare, pentru siguranta si protectia angajatilor, sprijina companiile pentru a adapta spatiul de lucru, respectand principiile distantarii, si pentru a face mai usoara revenirea angajatilor la birou, din toate punctele de vedere."Noul context asaza spatiul de lucru comun al birourilor intr-un punct in care zona de wellness si wellbeing nu mai poate fi ignorata. Trebuie luate mai mult in calcul aspecte ce tin de green offices, precum filtrarea aerului, mai multe plante in decor, o calitate verificata a apei si recomandari de nutritie sanatoasa pentru angajati. Apar noi dileme pentru departamentele de HR: cum pastrezi conexiunea si relationarea intre angajati, in ciuda protocoalelor de distantare sociala?Creste preocuparea pentru wellbeing-ul emotional si este nevoie de mult mai multa comunicare interna. Este un context delicat si vremurile ciudate pe care le traim cer alternative si resurse organizationale noi", spune Roxana Lupu, trainer motivatie prin sport si wellbeing, managing partner Adrenallina Media.Cateva dintre punctele prezente in program:- Igiena spatiului de lucru, reguli si proceduri pentru siguranta si protectia angajatilor la locul de munca;- Protocoale pentru situatii speciale (meetings, vizite clienti/furnizori);- Sfaturi utile - posturologie, amenajare statie lucru si la birou conform principiilor ergonomiei, nutritie sanatoasa, recomandari miscare si exercitii fizice acasa;- Comunicare interna;- Employee engagement.Programul este personalizabil si adaptabil in functie de nevoile si specificul fiecarei companii.Adrenallina Media, prima agentie de PR si evenimente din Romania nisata pe sport, viata sanatoasa si wellness ofera programe de miscare, motivatie prin sport si viata sanatoasa pentru branduri si companii, servicii de strategie, branding si comunicare, organizare eveniment, strategii corporate social responsibility (CSR).Detalii suplimentare la www.adrenallinamedia.ro