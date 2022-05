Importanța cuptoarelor profesionale pentru unitățile de alimentație publică

In oricare dintre unitatile de alimentatie publica cuptorul este elementul esential. Spre deosebire de bucataria obisnuita pe care o avem acasa, bucatariile din cadrul unitatilor de alimentatie publica au nevoie de echipamente profesionale.

Pentru a oferi clientilor preparate cat mai gustoase intr-un timp cat mai scurt, folosirea unui cuptor profesional este alegerea potrivita.

Dincolo de talentul si de pregatirea personalului calificat din bucatarie, echipamentele profesionale sunt cu certitudine extrem de importante pentru a pune in valoare experienta si cunostintele bucatarilor.

Exista mai multe argumente care recomanda alegerea unor cuptoare profesionale atunci cand vorbim despre o unitate de alimentatie publica.

Avantajele cuptoarelor profesionale

Indiferent daca detii un restaurant clasic, o pizzerie, o patiserie, cofetarie sau un restaurant in cadrul unui hotel, cuptoarele profesionale ofera cateva avantaje important de amintit.

Un prim avantaj il constituie faptul ca folosind astfel de cuptoare profesionale, pot fi pregatite mai multe tipuri de preparate culinare. Cu alte cuvinte vorbim despre pregatirea mai rapida a felurilor de mancare pentru clienti. Prin folosirea unui astfel de cuptor se vor putea gati concomitent o mare diversitate de preparate culinare. In acest mod orice restaurant va putea satisface mai rapid cererile unui numar mai mare de clienti.

Un al doilea avantaj al cuptoarelor profesionale este reprezentat de functiile si tehnologiile moderne cu care sunt dotate aceste echipamente. Aceste functii si tehnologii asigura rapiditate pentru gatirea alimentelor, dar in acelasi timp ofera si un consum redus de energie electrica. In consecinta putem aminti si avantajul de eficientizare a costurilor pentru consumul de energie electrica pentru pregatirea preparatelor culinare.

Durabilitatea materialelor din care sunt construite cuptoarele din categoria echipamentelor profesionale pentru bucatarie reprezinta un alt avantaj. Fiind destinate pentru a rezista unui grad de uzura mult mai ridicat comparativ cu acele cuptoare destinate uzului casnic, modelele profesionale de astfel de echipamente pentru bucatarie sunt o investitie pe termen lung. Dincolo de rezistenta ridicata la uzura, un astfel de cuptor profesional va rezista mult mai bine la temperaturi foarte ridicate si la conditii de umiditate ridicata.

Nu in ultimul rand putem vorbi despre avantajul de a oferi un echipament care nu altereaza in nici cea mai mica masura gustul preparatelor culinare. Datorita faptului ca majoritatea cuptoarelor profesionale sunt realizate din inox, orice preparat final va pastra gustul si aromele date de catre bucatarii profesionisti din fiecare astfel de unitate de alimentatie publica.

Mai mult decat atat, inoxul este un material care nu ofera un mediu favorabil pentru dezvoltarea bacteriilor. Aceasta caracteristica asigura un mediu optim pentru gatirea diferitelor preparate culinare. In acelasi timp inoxul este un material care este foarte usor de curatat si de intretinut. Acesta este un mare atuu intr-o bucatarie unde se lucreaza la foc continuu si unde igiena trebuie sa fie la cele mai ridicate standarde.

Dotarea restaurantelor cu ajutorul cuptoarelor profesionale

Cuptoarele profesionale sunt echipamentele pe care orice unitate care activeaza in domeniul HoReCa trebuie sa le aiba in vedere pentru dotarea bucatariilor acestor unitati.

Un astfel de cuptor profesional va putea fluidiza foarte eficient fluxul de lucru. In aceeasi masura va putea oferi personalului din bucatarie posibilitatea de a dispune de cele mai performante echipamente profesionale pentru a pregati o larga paleta de preparate culinare de calitate superioara. Si acest lucru intr-un timp foarte scurt, astfel incat clientii sa fie serviti in cel mai rapid mod cu putinta.

Avand in vedere utilitatea si beneficiile oferite de aceste cuptoare profesionale, se recomanda ca toate unitatile din domeniul HoReCa sa apeleze la firmele specializate in comercializarea de astfel de echipamente profesionale pentru bucatarie.

Aceste firme specializate in comercializarea echipamentelor profesionale pentru bucatarii asigura livrarea prompta a echipamentelor comandate. Distribuitorii de astfel de echipamente pentru bucatariile profesionale ofera o perioada de garantie si de service pentru oricare dintre cuptoarele profesionale cu care alegi sa dotezi bucataria din cadrul restaurantului pe care il administrezi.

Cuptoarele profesionale disponibile in oferta furnizorilor de astfel de echipamente profesionale pentru bucatarie sunt de mai multe tipuri tocmai pentru a raspunde cerintelor oricarei categorii de unitati de alimentatie publica. In concluzie, indiferent daca ai nevoie de un cuptor profesional pentru patiserie, restaurant, pizzerie, fast-food sau cafenea, vei putea gasi tipurile de echipamente potrivite specificului activitatii tale in oferta acestor furnizori specializati.

