Magazinele IKEA Baneasa si IKEA Pallady vor fi deschise de luni pana duminica, in intervalul orar 10:00 - 21:00.In conformitate cu recomandarile autoritatilor si institutiilor relevante, cumparaturile in magazinele IKEA Romania vor fi organizate astfel incat sa fie aplicate toate masurile de siguranta recomandate, cum ar fi distantarea fizica, purtarea echipamentului de protectie si dezinfectarea zilnica a spatiilor."Suntem bucurosi sa vedem ca situatia din regiune se imbunatateste si ca, dupa Zagreb si Belgrad, ne putem redeschide si magazinele din Romania.Le multumim tuturor angajatilor nostri care si-au desfasurat activitatea avand sarcini complet noi pentru a ne putea servi clientii intr-o noua maniera in aceasta situatie.Tinand cont de faptul ca sanatatea si siguranta oamenilor reprezinta prioritatea noastra, ne dorim sa redeschidem intr-un mod responsabil, in care clientii si angajatii nostri sa se simta in siguranta sa cumpere si sa lucreze.In acest sens, vom continua sa aplicam toate masurile si recomandarile de siguranta pe care le-am urmat in perioada de inchidere temporara," a spus Violeta Nenita, IKEA Romania Market Manager.(Video: Redeschiderea magazinelor IKEA - Masuri de siguranta)Magazinul cu delicatese suedeze va fi operational tot incepand cu 15 mai, in timp ce restaurantele, Bistro-urile si locurile de joaca SMALAND dedicate copiilor raman inchise pana la noi directive.Clientii vor putea utiliza in continuare serviciul de livrare a produselor direct acasa, fara contact direct, dar si pe cel cu ridicare gratuita din IKEA Baneasa si Pallady a produselor comandate online. Centrele de colectare din Iasi, Constanta, Timisoara si Cluj vor fi si ele deschise. ...citeste mai departe despre " IKEA redeschide magazinele din Bucuresti - masuri speciale de siguranta " pe Ziare.com