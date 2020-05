Gala Matei Brancoveanu 2020: un format inedit, 5 premii pentru tineri remarcabili

Aflata la a cincea editie, Gala Matei Brancoveanu, are anul acesta un format nou, inedit. Astfel, atat gala, cat si intregul proces de votare se vor derula in mediul online, publicul larg fiind implicat direct in desemnarea castigatorului marelui premiu in valoare de 12.000 de euro, dar si a celorlalte 4 premii in valoare de 1.500 euro fiecare, oferite de Fundatia Alexandrion.Gala Matei Brancoveanu va fi difuzata live, pe 14 iunie, pe pagina de Facebook a Fundatiei Alexandrion , incepand cu ora 19:00.In acest nou format al Galei Matei Brancoveanu, Fundatiei Alexandrion i s-au alaturat 5 profesionisti cunoscuti publicului, cu experienta bogata in domeniile lor de activitate - Tudor Giurgiu, Sandra Ecobescu, Marius Constantinescu, Victoria Asanache si Irina Pacurariu.Ei au nominalizat 15 tineri care contribuie activ, prin proiectele lor, la dezvoltarea comunitatilor din care fac parte. Finalistii au fost desemnati prin vot secret de catre cei cinci profesionisti, alaturi de Marinela Ardelean - Global Brand Ambassador Vinars Brancoveanu, reprezentanta a comunitatii Mentoring Generations.Din 21 mai, incepand cu ora 19:00, pana pe 14 iunie 2020, Fundatia Alexandrion invita publicul sa se alature evenimentului in numar cat mai mare si sa participe la procesul de votare pe platforma dedicata www.fundatia-alexandrion.ro . Inchiderea sistemului de vot va fi anuntata in cadrul galei difuzate live de Facebook Fundatia Alexandrion , duminica, 14 iunie, urmand ca imediat sa fie anuntat si clasamentul castigatorilor.Marele premiu in valoare de 12.000 de euro va fi acordat de Fundatia Alexandrion finalistului cu numarul cel mai mare de voturi. Premiul va reprezenta o parte din resursele necesare pentru achitarea unor cursuri de perfectionare sau finantarea unui proiect din sfera de activitate pentru care a fost premiat.(32 ani) s-a implicat inca din anii facultatii in numeroase actiuni de voluntariat, iar din 2015 face proiectii de film in sate si orase fara cinematograf din 36 de judete ale tarii, prin intermediul proiectului sau: caravana Cinemobilul. In 2019, Cinemobilul a ajuns la peste 44.000 de spectatori, devenind cea mai extinsa caravana de film din tara, care a reusit sa duca bucuria filmului in acele locuri si comunitati din tara unde oamenii nu au acces la astfel de experiente.(35 ani) a pus bazele Asociatiei Sus Inima, o asociatie care sprijina pacientii oncologici, oferindu-le consiliere psihologica, ghidaj, solutii de cazare pe perioada terapiei, hrana sau consiliere in nutritie. Asociatia Sus Inima ofera servicii gratuite pacientilor care au o situatie financiara grea si nu isi pot permite sa beneficieze de aceste conditii de tratament si ingrijire, in mod normal.(32 ani) este reporter la revista DOR din 2011. In 2015 a initiat podcastul narativ "Satul Madalinei", povestea unei mame de 18 ani care cerseste la metrou cu bebelusul in brate, proiect care a determinat ascultatorii sa doneze pentru ridicarea unei case pentru Madalina si familia ei. Este gazda podcastului "mame", alaturi de Oana Sandu, cu care dezbate despre echilibrul dintre maternitate si munca.(30 ani) la doar 19 ani, a fondat ARCEN (Asociatia Romana pentru Cultura, Educatie si Normalitate), asociatia prin care promoveaza patrimoniul bucurestean si propune solutii pentru imbunatatirea calitatii vietii in capitala. In doar un an a reusit sa pregateasca 6.000 de persoane pentru a depasi in conditii de siguranta un eventual cutremur major, adica intreaga comunitate a unui cartier central din Bucuresti, vulnerabil in cazul unui seism. Proiectul sau, Antiseismic District este primul proiect de acest gen din Romania.(32 ani) a deschis in 2016, impreuna cu cea mai buna prietena, libraria independenta La Doua Bufnite din Timisoara, porninand de la ideea de a crea o comunitate dezvoltata in jurul cartilor si evenimentelor culturale, prin care sa stimuleze apetitul generatiilor viitoare pentru lectura. Cele doua tinere ii aduc pe copii mai aproape de carti si librarii, prin activitati care sa ii ajute sa prinda gustul pentru lectura. Libraria a fost primita inca de la deschidere in Federatia Europeana si Internationala a Librarilor.Mai multe informatii despre Gala Matei Brancoveanu sunt disponibile pe www.fundatia-alexandrion.ro.Parteneri media: Europa FM, Revista Cariere, Magic FM, Life.ro, GoodNews, Radio Romania Bucuresti FM, Ziare.com, Bookhub, Business24Fundatia Alexandrion a fost infiintata ca urmare a numeroaselor activitati sociale desfasurate de companiile din cadrul Alexandrion Group.Sub umbrela Fundatiei Alexandrion se deruleaza proiecte de peste 20 de ani. Fundatia Alexandrion urmeaza evolutia Alexandrion Group.Fundatia Alexandrion sustine activ cultura din 2014, prin intermediul Premiilor Constantin Brancoveanu si onoreaza excelenta prin intermediul premiilor Constantin Brancoveanu Diaspora si Constantin Brancoveanu International Awards.Prin premiile Matei Brancoveanu, Fundatia Alexandrion recunoaste potentialul de dezvoltare al tinerilor, pentru cercetare si realizari exceptionale in domeniul lor de activitate.De-a lungul timpului, Fundatia si-a pus amprenta si in sustinerea performantelor sportului romanesc.Trofeele Alexandrion, premiaza performanta internationala a sportivilor romani, din 2016. Fundatia a fost alaturi de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman la Olimpiade, din 2004 pana in 2012, in incercarea de a incuraja tinerii sportivi sa obtina cele mai bune rezultate.