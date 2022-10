Singura fabrică de zahăr din Ardeal a fost salvată. Fermierii vor cumpăra societatea din Luduș

Fabrica de Zahar din Ludus isi va relua activitatea, iar fermierii din Mures si judetele invecinate vor putea astfel sa reia culturile de sfecla de zahar in aceasta toamna si in primavara anului viitor.

"Datorita faptului ca am semnat contractul la de confidentialitate nu putem vorbi prea multe. Treburile sunt pe un fagas bun si Fabrica din Ludus va fi repusa pe pozitie si speram ca din toamna asta sau din primavara anului 2023 cultivatorii de pe Ludus, Brasov, stiu eu, Cluj, Sibiu sa reinceapa cultura de sfecla de zahar", a declarat fermierul Teodor Aflat, dupa negocierile cu proprietarul fabricii.

Oferta grupului de fermieri din noua judete ale Transilvaniei catre patronatul francez al grupului Tereos SA, care a detinut pana acum fabrica de la Ludus, a fost cumpararea a peste 98% din actiuni. Teodor Aflat a precizat ca in acest an pretul la sfecla de zahar este foarte bun si ca spera in continuare ca acest pret sa fie mult mai bun, in urma continuarii activitiatii fabricii din Ludus.

"Primul pas este facut la intelegerea pe care ne-am dorit-o. Din cate am inteles eu, da, intr-adevar, e o premiera", a spus Teodor Aflat, care a adaugat ca multi fermieri cultivatori de sfecla de zahar isi pierdusera deja sperantele cu privire la continuarea activitatii in fabrica de procesare de la Ludus.

Fermierul a mai aratat ca in judetele din centrul Transilvaniei sunt mai multe sute de cultivatori de sfecla care depind de aceasta fabrica, numai in Sindicatul Cultivatorilor de Sfecla de la Ludus fiind peste 300 de membri.

Plan de lichidare si demolare

In urma cu doua saptamani, Sindicatul Liber Zaharul Ludus SA informa ca a fost anuntat de patronatul Fabricii de Zahar din Ludus, Tereos Romania SA, ca se continua planul de lichidare si demolare a obiectivului, dupa ce statul roman s-ar fi retras din negocieri si nu s-a gasit cumparator. Ulterior, in presa centrala au aparut informatii referitoare la reluarea negocierilor intre patronatul francez si un grup de fermieri cultivatori de sfecla pentru preluarea de catre acestia a fabricii de la Ludus.

In sedinta Guvernului din 4 mai 2022, a fost aprobat un Memorandum prin care Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale fusese mandatat in demararea negocierilor pentru mentinerea activitatii fabricii de zahar de la Ludus - SC Tereos RO SA.

