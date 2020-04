ENGIE Romania alimenteaza gratuit camioanele IVECO care fac curse pentru Crucea Rosie

Aceasta se adauga sprijinului financiar in valoare de 100.000 de euro, directionat de ENGIE Romania catre Crucea Rosie Romana pentru achizitia de echipamente pentru cadrele medicale, precum si de aparate de ventilatie sau materiale de stricta necesitate pacientilor confirmati cu COVID-19.Crucea Rosie Romana va alimenta gratuit cu gaz natural comprimat doua autovehicule IVECO DAILY la statia detinuta de ENGIE Romania si situata in Bulevardul Preciziei, Bucuresti.Organizatia va putea transporta, folosind un combustibil alternativ prietenos cu mediul inconjurator, alimentele si materialele necesare in lupta impotriva COVID-19.Gazul natural comprimat pentru vehicule este un combustibil mai putin poluant decat combustibilii clasici (vehiculele cu gaz natural comprimat inregistreaza cu pana la 77% mai putine emisii de particule fine si emit cu pana la 23% mai putin CO2 decat motoarele pe benzina), este mai silentios si are o inflamabilitate mult mai redusa decat GPL-ul sau combustibilii clasici.ENGIE Romania s-a alaturat luptei impotriva COVID-19 cu o donatie in valoare de 250.000 de euro in sprijinul cadrelor medicale din prima linie si a pacientilor afectati de virusul SARS-COV-2.Fondurile au fost directionate catre trei organizatii: Crucea Rosie Romana si Daruieste Viata, in cuantum de 100.000 de euro fiecare, pentru achizitia de echipamente pentru cadrele medicale, precum si de aparate de ventilatie sau materiale de stricta necesitate pacientilor confirmati cu COVID-19.Alti 50.000 de euro au fost alocati pentru ingrijirea pacientilor cu boli oncologice, externati din spitalele destinate exclusiv pacientilor cu COVID-19 si pentru care HOSPICE Casa Sperantei ramane o alternativa pentru continuarea tratamentului a carui lipsa le-ar pune vietile in pericol.Grupul ENGIE este prezent in Romania in trei sectoare de activitate: gaze naturale, electricitate si servicii energetice. ENGIE Romania este principala filiala a Grupului in Romania si detine companiile Distrigaz Sud Retele, ENGIE Servicii, ENGIE Building Solutions, Alizeu Eolian si Braila Winds.Compania activeaza in urmatoarele domenii de activitate: distributie si furnizare de gaze naturale, furnizare de electricitate, servicii tehnice pentru instalatiile de gaze naturale si centrale termice si productie de electricitate.ENGIE Romania si filialele sale deservesc un portofoliu de 1,8 milioane de clienti, opereaza o retea de distributie de circa 20.000 km, detin doua parcuri eoliene cu o capacitate totala de 100 MW si au 3.900 de angajati.