Electrica doneaza 120.000 de euro pentru Crucea Rosie si spitalul Marius Nasta

Electrica Furnizare se alatura efortului de sustinere a celor care lupta in prima linie cu noul Coronavirus si acorda o sponsorizare, in valoare de, unitatea sanitara care va prelua cazurile cu infectii COVID-19 si comorbiditati respiratorii, din zona de sud a tarii, conform planului ALB al Ministerului Sanatatii.Banii vor fi folositi pentru achizitia depentru tratarea pacientilor afectati de noul virus, precum si depentru personalul medical."In contextul epidemiologic actual, Electrica Furnizare sprijina activ lupta impotriva COVID-19 prin dotarea Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta cu aparatura medicala atat de necesara pentru ingrijirea pacientilor afectati de virus. Impreuna vom depasi cu bine aceasta perioada dificila, in care solidaritatea si sustinerea sistemului medical sunt imperative", a declarat Darius Dumitru MESCA, Director General Electrica Furnizare.Electrica Furnizare sustine si "Campania nationala de informare si prevenire a contaminarii cu noul CORONAVIRUS", implementata de, contribuind cu suma deElectrica Furnizare a adoptat un plan de masuri speciale pentru protejarea sanatatii clientilor, partenerilor si angajatilor, limitarea unei potentiale extinderi a COVID-19, precum si pentru buna desfasurare a operatiunilor.Astfel, Electrica Furnizare incurajeaza folosirea modalitatilor alternative de comunicare si de plata a facturilor de energie electrica si gaze naturale. Detalii, aici