Diverse modele de benzi transportoare, caracteristicile si utilizarile lor

Benzile transportoare sunt instalatii destinate transportului sarcinilor granuloase, marfurilor vrac, produselor agricole, dar si oricaror altor sarcini individuale, pe directie orizontala sau usor inclinata, in functie de material (intre 5 si 10 grade pentru sarcina individuala, 18 grade pentru carbuni si minereuri, 20 de grade pentru ciment, intre 24 si 27 de grade pentru nisip etc). Aceste echipamente pot fi utilizate la transportul sarcinilor atat pe distante mici, cat si pe distante mari, ajungand chiar si la cateva sute de metri (fie o singura banda, fie mai multe, montate in serie si alimentate in cascada).

Alegerea unei benzi transportoare, mai exact a materialului, grosimii si altor caracteristici, se face in functie de sarcina pe care trebuie sa o deplaseze. Un furnizor cu adevarat profesionist, cu o experienta indelungata in industria tehnica, trebuie sa aiba in oferta sa numeroase modele de astfel de echipamente, din care clientii interesati sa le poata alege pe cele potrivite nevoilor lor. Este si cazul All Industrial, distribuitor de motoare electrice si componente tehnice de mai bine de 10 ani, timp in care a "sudat" sute de parteneriate de incredere, ajungand de curand la cifra rotunda de 5 milioane de piese vandute.

In oferta All Industrial, se gasesc benzi transportoare metalice, respectiv din PVC si poliuretan. La randul lor, cele doua categorii se impart in alte subcategorii, asa cum vom vedea in continuare. In momentul in care clientii solicita un anumit produs, reprezentantii companiei mentionate anterior se intereseaza cu privire la sistemul in care respectivul echipament va fi integrat, pentru a se asigura ca reprezinta alegerea ideala. Fara alte introduceri, iata clasificarea acestor echipamente atat de utile in numeroase ramuri industriale, care ajuta la automatizarea si eficientizarea activitatii, din toate punctele de vedere:

Benzi transportoare metalice

1. VICO-MB: in cuptoare cu temperaturi de pana la 1.150 de grade Celsius, pentru tratament termic, sinterizare si lipire; in tuneluri, pentru gatit, ambalare, spalare si sablare;

2. VICO-TR: de la tuneluri de spalare si ambalare la masini de filtrat;

3. VICO-MC: in cuptoare, pentru tratarea termica a produselor si procese de sinterizare si brazare;

4. VICO-RC: la masini pentru industria alimentara (friteuze), masini de acoperire, transportoare cu role de transmisie de dimensiuni mici;

5. VICO-CD: in cuptoare cu temperaturi de pana la 1.150 de grade Celsius, pentru tratamentul termic al produselor sau pentru sinterizare si brazare;

Alte benzi transportoare

6. PVC si poliuretan: in diverse industrii, de la distributie, electronica si agricultura la producerea de gips si panouri de lemn, in industria aeroportuara, pentru aplicatii generale de transport (inductie, transfer, check-out, sortare, masurare, inspectie, ambalare etc.);

7. Modulare: pentru produse alimentare si nealimentare (cutii de carton, masini, camioane), chiar si pentru transportul oamenilor.

Pentru fiecare dintre produsele de mai sus, All Industrial afiseaza pe site specificatiile tehnice (lungime, grosime etc.), dar si alte caracteristici, precum intervalele de temperatura intre care pot fi utilizate. In functie de toate aceste criterii, poti alege benzile transportoare ideale, atat din punctul de vedere al necesitatilor tale, cat si al raportului calitate-pret.

