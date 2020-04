De ce nu pot firmele sa ia inca imprumuturile fara dobanda promise de stat si cand se va rezolva problema?

Pentru multi antreprenori mici si mijlocii din Romania, functionarea platformei IMM Invest ar putea fi salvatoate, in vreme de pandemie.Motivul: prin intermediul ei, Fondul National de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii (FNGCIMM) ii va alege pe cei eligibili pentru obtinerea unui imprumut cu dobanda zero, garantat de stat.Iar intr-o perioada de criza, cum e cea de acum, imprumuturile respective pot fi folosite inclusiv pentru plata salariilor sau a chiriilor. Cu alte cuvinte, cu cat obtine mai repede creditul, cu atat are o societate sanse mai mari sa evite o intarziere la plata salariilor catre angajati sau o evacuare dintr-un sediu.In mod normal - despre care Ziare.com v-a relatat pe larg saptamana trecuta - intregul program trebuia sa debuteze vineri, pe 17 aprilie, la ora 10.00.In dimineata respectiva, Ministrul Finantelor, Florin Citu a facut chiar declaratii de presa, anuntand ca acei 15 miliarde de lei alocati pentru imprumuturi catre intreprinderile mici si mijlocii vor produce, in economie, nu mai putin de 75 de miliarde de lei.Totul suna bine! Numai ca antreprenorii au remarcat ca, de fapt, nu se puteau inscrie pe platforma IMM Invest, care s-a si blocat la ora lansarii oficiale.La scurt timp, atat ministrul de Finante, cat si FNGCIMM au anuntat ca platforma IMM Invest a fost tinta unui atac cibernetic. Cu alte cuvinte, hackeri sau alte persoane rau intentionate ar fi sabotat lansarea programului! De ce sa fi facut cineva una ca asta inca n-am reusit sa intelegem.Iata cum a explicat FNGCIMM incidentul, intr-un comunicat de presa:"Portalul a inceput sa fie accesat inca de la ora 5.30 (vineri pe 17 aprilie - n.red.), a inregistrat o crestere graduala a numarului de utilizatori in jurul orei 8.30 (2.785 utilizatori) si (...) ora locala 10.00, ora deschiderii oficiale a aplicatiei, a avut loc o crestere brusca a numarului de solicitari, care a atins un numar de 397.000 de accesari/minut, provenite din 132.000 de conexiuni.Acest volum de trafic a blocat comunica ...citeste mai departe despre " De ce nu pot firmele sa ia inca imprumuturile fara dobanda promise de stat si cand se va rezolva problema? " pe Ziare.com