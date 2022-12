Cum să crești vânzările în e-commerce? Strategii de marketing eficiente

In prezent, nu mai vorbim doar de strategii si tehnici, ci de un ecosistem de marketing, care include elemente cheie ce functioneaza impreuna: Client, Context, Continut, Cost, Comunitate.

Concentrarea departamentului de vanzari si de marketing porneste de la si este focalizata pe Client. O mica parte din intrebarile la care trebuie sa ai raspunsuri, pentru a concepe strategia de vanzari: Ce le capteaza atentia? Ce ii convinge, de fapt, sa cumpere de la tine si nu de la concurenta? Ce isi doresc? Ce le inspira incredere? Pe ce pun pret? Ce dispozitive folosesc? Ce platforme digitale utilizeaza clientii mei?

Unii proprietari de magazine online cad in capcana obsesiei pentru trafic. Da, e important sa ai trafic online, nu ai cum altfel, dar si mai important e cat anume din acel trafic converteste. Optimizarea Ratei de Conversie tine, in mare parte, de identificarea elementelor care inspira incredere clientilor si a elementelor persuasive de pe paginile de produs.

In e-commerce, cei mai eficienti factori de persuasiune si conversie sunt cativa la numar: dovezile sociale (recenzii, testimoniale), gratuitatile (reduceri, promotii, livrare gratuita, retur gratuit) si informatiile cruciale despre produs (biasul categorizarii) [experimente Think with Google, 2021].

Confirmarile sociale sunt o tehnica de persuasiune puternica. Oricat ti-ai lauda produsul, fara dovezi, e mai greu sa convertesti. Cand brandurile produselor nu sunt populare, recenziile cresc increderea in eficienta acelor produse. Iar cand brandurile sunt arhicunoscute, testimonialele clientilor cresc rata de conversie prin cresterea increderii in magazinul online.

Euristica Categoriei sau Biasul Categorizarii se refera la informatiile vitale sau regulile generale la care consumatorii apeleaza pentru a lua decizii. De exemplu, la un laptop te intereseaza in principal memoria si procesorul, la un aparat foto profesionist senzorul/ megapixelii, iar la unul de calatorii greutatea si calitatea decenta a fotografiilor.

Cand spui "reducere", "promotie", "lichidare de stoc" deja ai acaparat interesul potentialilor clienti. Totusi, in ultimii ani s-a cam exagerat cu aceasta strategie. Am ajuns la punctul in care multi consumatori nu mai cumpara deloc produse care nu sunt la reducere.

Cum mai toate magazinele online lanseaza des campanii de reduceri, e din ce in ce mai greu sa convertesti. Intr-o lume plina de reclame online, este foarte dificil sa captezi atentia potentialilor clienti. Competitorii mari sunt prezenti pe toate canalele: Google, Facebook, Instagram, Youtube etc.

Mai putini, insa, constientizeaza ca au acces direct la atentia consumatorilor prin intermediul unei strategii de marketing directe, personale si, pe cat de accesibila, pe atat de eficienta: SMS Marketing. Stiai ca 95% dintre romani nu pleaca de acasa fara smartphone? Ai primit vreodata un SMS si nu l-ai citit? In schimb, cate reclame online ai ignorat? Nimeni nu refuza comunicarea prin SMS daca mesajul e relevant!

Probabil ca acum te intrebi: "Pot vinde cu un mesaj SMS de 160 de caractere?" Da, un SMS clasic poate ingloba cu succes factorii persuasivi de mai sus! Iata doar un exemplu: Hey {Prenume}, ghetele {Brand}, cele mai calduroase si confortabile, conform recenziilor, sunt acum la pret redus cu 50%! {𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡-𝑈𝑟𝑙}. SMS-ul include euristica categoriei ("calduroase si confortabile"), dovezile sociale ("conform recenziilor") si gratuitatea ("la pret redus cu 50%"). Mai multe template-uri de mesaje SMS care convertesc, gasesti aici.

Campaniile Bulk SMS au o performanta de 6-7 ori mai buna ca e-mailul. Rezultatele se obtin rapid si cu o investitie financiara foarte mica (0,20-0,23 lei per SMS). Iar rata de conversie a unei campanii SMS este cu pana la 200% mai mare decat alte tipuri de campanii de marketing digital.

"OK, suna bine, dar nu am o baza de abonati prin SMS!". Intr-adevar, inceputurile nu sunt foarte simple, dar si pentru aceste situatii exista solutii eficiente si rentabile, precum serviciul Mobile Advertising pe bazele operatorilor GSM oferit de sendSMS. Ai acces la milioane de clienti potentiali, care si-au dat acordul pentru a primi reclame prin SMS de la terte parti si poti filtra aceasta baza de clienti dupa criterii precum localitate, gen, venit, tip telefon si alte criterii. Poti trimite mesaje SMS clasice sau notificari RCS Business cu continut media imbogatit.

Revenind la ecosistemul de marketing, continutul, livrarea acestuia si stilul de comunicare, pretul produselor, contextul trebuie adaptate si personalizate in functie de avatarul clientului ideal si de etapa relatiei brandului tau cu clientii. In general, consumatorii prefera autenticitatea, comunicarea la un nivel cat mai personal, continutul interactiv, amuzant. Fidelizarea clientilor existenti ramane in continuare o strategie mai rentabila decat convertirea prospectilor. Devine din ce in ce mai important sa creezi o comunitate in jurul brandului fie prin campanii cu influenceri nisati pe domeniul tau de activitate, fie prin crearea de grupuri private online dedicate rezolvarii anumitor provocari, fie prin hub-uri fizice sau online de invatare si dezvoltare.

Raspunsul la intrebarea "Cum sa Cresti Vanzarile in E-commerce?" nu este simplu. Pe langa strategiile de marketing de mai sus, este nevoie de o analiza detaliata a oportunitatilor relevante de trafic, de o combinatie optima de canale digitale de marketing in functie de stadiul afacerii si de buget, de experimente si masuratori permanente. Pare complicat? Pasii mici si potriviti, te vor tine pe drumul cel bun!

