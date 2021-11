Cum obtine compania Vascar carne sigura, in plina epidemie de pesta porcina in Romania? Interviu cu Directorul General

Aproape 600 de focare de pesta porcina sunt active, in prezent, in tara noastra, ceea ce reprezinta o adevarata tragedie pentru proprietarii de suine, dar si o provocare pentru industria carnii, in general. Potrivit producatorilor, peste 500.000 de exemplare au fost sacrificate pana acum, iar specialistii in domeniu spun ca, de Craciun, romanii vor consuma mai mult carne de porc de import. Astazi, cele mai afectate judete, din punctul de vedere al numarului cazurilor, sunt Ialomita (cu 9 focare), Bihor, Buzau, Iasi (toate cu 3 focare) si Alba si Teleorman (cu cate 2 focare).

Unele companii, asa cum este Vascar, printre cei mai importanti producatori de mezeluri, specialitati din carne, conserve, semipreparate si carne fresh din Romania, au luat masuri din timp, iar acum acestea nu sunt atat de afectate. Mai precis, producatorii respectivi au decis sa achizitioneze materia prima, carnea de porc, preponderent din Uniunea Europeana, din tari care au reusit sa tina sub control pesta porcina. Acest lucru presupune costuri mai mari, insa astfel companiile obtin stampila ovala si isi pot vinde produsele si peste granite, in special in tari cu mari comunitati de romani. Explica Directorul Vascar, Vlad Ciuburciu:

"Vascar achizitioneaza preponderent carne din Uniunea Europeana. Cumparam si din Romania, insa, avand in vedere focarele de pesta porcina, majoritatea fermierilor si abatoarelor beneficiaza de stampila hexagonala. Iar, intrucat la Vascar realizam si exporturi in tarile Uniunii Europene, avem nevoie de stampila ovala. Este destul de greu sa obtinem carne cu stampila ovala din tara noastra, motiv pentru care apelam la abatoare cu standarde foarte inalte, din tari precum Germania, Belgia sau Spania. Aceste tari tin pesta porcina sub control si ne ofera carne de calitate superioara, la un pret corect"

Concret, diferenta dintre cele doua tipuri de stampile mentionate de catre Directorul General Vascar este urmatoarea: cea ovala se ofera

"produselor de origine animala obtinute in unitatile autorizate pentru schimburi intracomunitare si contine in partea de jos mentiunea CE sau EC", in timp ce stampila hexagonala este pentru "produsele din carne obtinute de la porcinele domestice si fabricate in unitatile autorizate pentru schimburi intracomunitare, continand in partea de jos mentiunea Controlat sanitar veterinar".

Vlad Ciuburciu (Vascar) mai spune ca strategia companiei pe care o conduce, de a achizitiona materia prima din alte tari ale Uniunii Europene, a capatat amploare odata cu 2018, an in care a avut loc o "explozie" a numarului de cazuri de pesta porcina in tara noastra. "Cu siguranta, odata cu evolutia pestei porcine, a scazut si procentul carnii pe care o achizitionam din Romania. Propagarea bolii a inceput la mijlocul anului 2018, iar de atunci este mult mai dificil de procurat carne cu stampila ovala din tara noastra. Multe judete sunt 'la rosu', inregistrand foarte multe cazuri, iar acest lucru inseamna ca pot furniza carne exclusiv pentru procesatorii care vand numai in Romania", spune Directorul General.

Desi exporturile nu reprezinta o pondere foarte mare din cifra de afaceri a companiei Vascar, Directorul Vlad Ciuburciu doreste sa le pastreze, pentru prestigiul firmei sale. "Am avut la un moment dat posibilitatea de a renunta la exporturi si de a achizitiona materie prima mai ieftina, doar din Romania, insa am preferat sa continuam sa cumparam carne la un pret mai mare, din Uniunea Europeana. Ne propunem sa ramanem activi pe piata internationala, sa ne pastram stampila si sa ramanem vizibili la export, chiar daca acest lucru inseamna cheltuieli mai mari cu procurarea carnii", explica acesta.

Vascar, companie infiintata in anul 1984 la Vaslui, sub numele de Industria Carnii, este unul dintre principalii angajatori din regiune si unul dintre principalii contributori la bugetul local. Compania a raportat o cifra de afaceri de 22,8 milioane de euro la finalul anului 2020, o crestere de 13 procente fata de anul anterior. Vascar aplica cele mai riguroase standarde de calitate din domeniul alimentar, fiind certificata "International FOOD System High Level".

