Cum se vor adapta companiile romanesti la recesiunea economica din 2020? Iata cateva previziuni

Se trece rapid peste multe teste privind protocoale de securitate pentru a pastra functionalitatea unui sistem in conditiile in care:angajatii trebuie sa lucreze de acasa;viata organizatiei merge mai departe cu un numar mult mai mic de sedinte;evenimente cu mii de oameni functioneaza bine in lumea virtuala;chiar si statul a descoperit ca poate lua decizii mai repede privind relatiile cu mediul privat.Iata mai jos cateva previziuni pe care le fac privind felul in care se vor adapta companiile romanesti la recesiunea care urmeaza in acest an.Vor inflori telemunca, lucrul de acasa si managementul la distanta ("remote-management")Intr-adevar, stim ca existau deja angajati romani care lucrau de obicei de acasa, fiind condusi de la distanta de un manager din alta tara sau din alt oras. Cu toate astea, conform Eurostat, in 2018, in Romania doar 0,4% din angajati munceau de la distanta, fata de media UE care era de 5,2%, respectiv fata de tari cu procent mare precum Olanda - 14% sau Finlanda - 13,3%. Alte tari la care ne raportam din diverse motive: Portugalia - 6,1 %, Estonia - 6,9 %, Polonia - 4,6 %, Ungaria - 2,3%, Grecia - 2%, Bulgaria - 0,3%.In conditiile in care trendul "work from home" era si pana acum deja unul puternic crescator atat in Europa, cat si in intreaga lume, exercitiul "Covid-19 lockdown" din acest an nu poate decat sa-l accelereze, iar la noi este un spatiu foarte mare de crestere.Tot pe un trend crescator in lume este transformarea statutului de angajat intr-unul de contractor independent si e posibil sa vedem o scadere a numarului de angajati in intelesul traditional al acestui cuvant. Vom intalni insa mai frecvent roluri precum: partener de business, "associate", afiliat, colaborator, contractor independent etc. Organizatiile vor deveni astfel eco-sisteme mai deschise, mai inclusive (poate doar aparent?), unde construirea si structurarea relatiilor de cooperare intre diversi actori va fi o tema importanta.Procesul de digitalizare din organizatii si din economie se va accelera ca o solutie pentru restructurarea organizarii muncii si pentru cresterea agilitatiiDigitalizarea permite procese mai simple si automatizate, creste transparenta, scade birocratia si creste igiena emotionala in organizatii. Cum cultura noastra nationala este una puternic relationala, de t ...citeste mai departe despre " Cum se vor adapta companiile romanesti la recesiunea economica din 2020? Iata cateva previziuni " pe Ziare.com