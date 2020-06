Business de criza: top 5 instrumente de digital relevante in contextul pandemiei

De aceea, inca din martie, au inceput sa apara noi instrumente de digital care monitorizeaza aceste schimbari si le prognozeaza pe urmatoarele. Totodata, tooluri mai putin importante inainte de declansarea crizei devin acum relevante, tocmai pentru ca urmaresc indeaproape interesele actuale ale consumatorilor. Iata doar cateva dintre uneltele fara de care digitalul ar fi un strigat surd in perioada pandemiei de coronavirus:Inainte de declansarea crizei, Google Trends era un instrument prea putin utilizat de catre businessuri. Cum focusul acestora era fie in zona de ads, fie in cea de SEO, instrumentele folosite pentru promovare si optimizarea pentru motoarele de cautare erau cele de nisa. Subevaluat in aceste circumstante si considerat mai degraba amuzant, Google Trends a devenit relevant odata cu declansarea crizei si impunerea masurilor de catre autoritati.Acesta arata cum a evoluat interesul consumatorilor pentru diferite segmente de piata, dar si pentru produse, servicii si categorii de produse si servicii. Tocmai de aceea, datele pe care le evidentiaza subliniaza tot mai bine schimbarile de la nivelul obiceiurilor de informare si de consum.Upswing este agentia de SEO si content marketing din Romania care ne-a pus tara pe harta Europei in cadrul unor competitii precum European Content Awards sau European Search Awards. Cu un istoric in inovatie si o inclinatie declarata catre date, Upswing a dezvoltat, la debutul crizei de coronavirus, Upswing COVID-19 Trends , un tool gratuit care dezvaluie schimbarile comportamentale ale consumatorilor cu date la zi, pentru 25 de industrii importante.Instrumentul monitorizeaza 100k de cuvinte cheie din segmente precum sport, copii, casa si deco, bricolaj, asigurari, IT, cosmetice, pentru ca e-commerce-urile sa se poata adapta rapid si productiv la noile nevoi exprimate de utilizatorii motoarelor de cautare. Altfel spus, este un tool creat pentru businessuri, care urmareste comportamentul potentialilor cumparatori si il traduce in date generatoare de noi strategii. De la adaptarea comunicarii la schimbarea focusului pentru actiunile de push marketing, acest tool ghideaza businessurile pentru tranzitionarea mai usoara a crizei.Dezvoltatorii SEOmonitor, aplicatia romaneasca folosita de companii din intreaga lume s-au folosit de resursele interne pentru a monitoriza tendintele consumatorilor si a le expune in fata businessurilor. Pornind de la volume de cautari si tendinte si agregand cuvintele cheie care descriu intentii de cautare similare, SEOmonitor a creat Search Trends after COVID-19 , un tool gratuit, cu o interfata prietenoasa, pe care il poate folosi deopotriva departamentul de marketing, cat si cel de logistica.Poti folosi acest instrument pentru a cauta subiectele cel mai intens cautate in Google, respectiv seturile de cuvinte cheie care descriu aceeasi intentie a utilizatorilor. Sau poti explora nisele care au evoluat in perioada pandemiei; astfel, vei descoperi website-urile ale caror cuvinte cheie generatoare de rankuri au trecut prin schimbari notabile in contextul curent. De altfel, ai si varianta de a explora trendurile de cautare pe industrii, in functie de o colectie de keywords care le aduc rankuri celor mai importanti jucatori ai nisei. Exploding Topics cutreiera internetul pentru a descoperi trenduri emergente inainte ca acestea sa devina evidente, cum spun insisi fondatorii toolului. Pe scurt, tehnologia ET analizeaza milioane de cautari, conversatii si mentiuni virtuale, foloseste un algoritm complex pentru a identifica subiectele fierbinti si, dupa ce le triaza pe cele mai importante, defineste cele mai noi tendinte, cu date actualizate saptamanal.Desi nu a fost conceputa in contextul pandemiei, este una dintre aplicatiile gratuite care au castigat relevanta in circumstantele actuale. Aceasta arata tendintele din ultimele luni, dar acopera o perioada de 15 ani pentru toate cele 32 de categorii pe care le acceseaza, dezvaluind astfel date istorice pentru retaileri, furnizori de servicii, marketplace-uri si alte businessuri similare.Inovatia a facut, dintotdeauna, parte din evolutia oricarei crize. Presiunea pe care o resimt businessurile intr-un astfel de context le determina sa se adapteze si sa creeze, pentru a supravietui. Trendexplorer scoate la iveala, lunar, 250 de noi tendinte globale din toate industriile, pentru a inspira business owners din intreaga lume sa inoveze.Toolul analizeaza produse inovatoare de peste tot din lume si suplineste cu succes procese indelungi de research in acest sens. Astfel, nu doar ca salveaza timp, dar iti ofera si avantajul de a acoperi o plaja larga de inovatii si pe acela de a nu lasa nimic sa-ti scape, in schimbul unui abonament personalizat. Poti seta alerte pentru a filtra industriile care te intereseaza sau poti crea rapoarte pentru cele mai bune practici din industria ta - Trendexplorer nu este o simpla baza de date, ci o veritabila sursa de inspiratie pentru businessuri care vor sa mearga inainte si sa isi puna amprenta asupra segmentului din care fac parte.