BIANO, motor de cautare online home & deco in Romania: "In perioada martie-mai, am inregistrat mai multi parteneri pe platforma noastra, in special magazine cu articole pentru copii"

In perioada 15 martie - 15 mai 2020, in Romania, BIANO a reprezentat una dintre principalele surse de clienti noi si de comenzi plasate de pe dispozitive mobile pentru partenerii existenti, dar si pentru partenerii noi, cresterea cererilor de inregistrare pe www.biano.ro fiind substantiala, dupa data de 1 aprilie, comenteaza reprezentantii BIANO. Cele mai multe inregistrari noi pe platforma au fost cele din partea magazinelor online specializate in produsele pentru copii, scaune, comode, birouri.In plus, reprezentantii BIANO, ca parte din grupul e-commerce ceh MITON, au primit solicitari de consultanta si sprijin logistic de la magazine home & deco ce si-au dorit cresterea sau dezvoltarea de platforme e-commerce noi si apoi de listarea pe BIANO.Au existat si magazine online care s-au retras de pe platforma BIANO, dar este vorba despre cele care au avut probleme cu furnizorii sau al caror depozit, localizat in afara Romaniei, nu mai putea onora sortimentatia necesara procesarii comenzilor.Cele mai cautate si cele mai vandute produse home & deco in perioada martie-maiUn top al celor mai vandute produse home & deco prin platforma BIANO include scaunele de birou, urmate de scaunele de bucatarie, birouri, oale de gatit, comode, paturi si piese de mobilier pentru copii. Cele mai mari cresteri in cautari le-au avut paharele termo si patuturile pentru copii.Vizitatorii noi pe platforma BIANO au fost cel mai interesati in aceasta perioada de sectiunile Canapele, Comode, Birouri, Paturi, Patuturi pentru copii.In incercarea de a-si adapta business-ul la noul normal, magazinele home & deco cu extensie digitala sau e-tailerii noi de pe acest segment mizeaza pe personalizare, varietatea si chiar exclusivitatea sortimentatiei, cat si pe resurse de diferentiere precum noi tehnologii de inteligenta artificiala.In plus, pentru ca segmentul home & deco furnizeaza produse necesare traiului de zi cu zi, reprezentantii BIANO apreciaza ca si publicul larg va apela din ce in ce mai des la cumparaturi online de mobilier pentru casa si birou ori produse pentru casa si gradina, e-commerce-ul devenind astfel o varianta evidenta, fireasca si de incredere in viata noastra, cata vreme retailerii le vor pune la dispozitie clientilor instrumente prin care sa le usureze acestora achizitia online.Michal Tvrznik, COO, Co-founder BIANO.ro:Targeturile pentru 2020 ale companiei in Romania includ largirea comunitatii de cumparatori home & deco online, simplificarea pentru utilizatori a procesului de selectare a produselor de mobila, prin intermediul functiilor inteligente si indicarea noilor tendinte internationale, cum ar fi trendul de mobila eco-friendly, prin sugestii aplicate despre cum acestea pot fi implementate in caminele romanilor.Motorul de cautare online de mobila si accesorii www.biano.ro reuneste pana in acest moment ofertele a 75 de magazine home & deco care ofera si posibilitatea de plasare online a comenzilor, printre care SensoDays, Bonami, Home Philosophy, E4home.Lansat pentru prima oara in Cehia, in 2015, BIANO s-a extins in patru alte tari pe parcursul a cinci ani, respectiv Romania, Slovacia, Olanda si Brazilia. In 2019, BIANO a generat venituri pentru cei peste 1.200 de parteneri locali si internationali de peste 50 de milioane de euro, avand peste 4 milioane de produse home & deco listate.BIANO furnizeaza trafic calificat magazinelor partenere si utilizeaza tool-uri interne de inteligenta artificiala si machine learning, in acest fel vizitatorii mergand direct in magazinul online home & deco selectat, cu intentia de a cumpara. Prin inregistrarea pe www.biano.ro , partenerii beneficiaza de un volum de trafic mai mare, vanzari mai multe si brand awareness sporit.