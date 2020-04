Bayer doneaza aparatura medicala si echipamente de protectie pentru medici in valoare de 386.000 de lei

Prin aceasta initiativa, spitalele vor primi in urmatoarele zile teste de diagnostic, dezinfectanti, echipamente de protectie pentru medici, containere in care sa amenajeze camerele de triaj si echipamente medicale pentru unitatile de terapie intensiva, mentioneaza Bayer.Prin aceasta donatie, Bayer isi doreste sa sustina activitatile de ingrijire a populatiei si sa ajute la limitarea raspandirii virusului in randul personalului sanitar.Prin aceasta initiativa, compania Bayer s-a alaturat campaniei #scutpentruspitale a Asociatiei "Zi de Bine" din Romania."Romania nu a ajuns inca la apogeul crizei, dar este deja puternic afectata de pandemia provocata de coronavirus. Spitalele se indreapta catre limitele capacitatii lor, iar nevoile sistemului public de asistenta medicala din intreaga tara devin din ce in ce mai vizibile in fiecare zi. In acest context, fara echipamentul medical sau de protectie necesar, in Romania se poate prevedea o evolutie fulminanta a COVID-19 in viitorul apropiat", se mentioneaza in comunicatul Bayer.