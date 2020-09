Investitia a fost anuntata, marti, de primarul Timisoarei, Nicolae Robu. "Ceea ce mi s-a prezentat ca intentie investititionala se materializeaza. Investitorul si-a dat consimtamantul sa va anunt. Proiectul este in stadiul de aviz pentru emitere PUZ. Va fi ceva super - super. Cei din urma vor fi cei dintai. Au fost altii inainte care au facut aquapark, dar al nostru va fi altceva", a declarat Nicolae Robu, potrivit adevarul.ro. Sursa citata mai arata ca investitia va fi realizata pe un teren de peste sase hectare din zona Garii de Nord din Timisoara.Potrivit sursei citate, aquaparkul de la Timisoara va fi o investitie a unei firme detinute de cei mai bogati banateni, fratii Marius si Emil Cristescu. ""Intentionam sa facem un aquapark de referinta, cu tobogane cu cadere de la foarte mare inaltime, sunt unele care se numesc taifun, cu cadere de la foarte mare inaltime. Detalii o sa punem in perioada urmatoare. Acum suntem in faza de pregatire a PUZ-ului. Lucrarile ar trebui sa inceapa in 2021 si sa fie gata in 2022", a declarat Emil Cristescu, potrivit adevarul.ro. ...citeste mai departe despre " Cei mai bogati banateni vor construi la Timisoara un aquapark care sa concureze cu strandurile din Ungaria " pe Ziare.com