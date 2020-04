Aprozarul Virtual creat pentru Ciugud este pus gratuit la dispozitia micilor producatori din toata tara

Fiecare producator, din orice colt al tarii, va putea sa se inscrie gratuit in platforma online si va avea propriul sau aprozar virtual unde va putea adauga fotografii cu produse, va putea completa oferte sau actualiza continuu stocul de marfa.Mai mult, fiecare comunitate sau administratie locala din Romania va putea sa aiba propria piata virtuala, unde micii producatori vor putea sa isi promoveze marfurile si sa interactioneze cu clientii.La randul lor, cumparatorii vor avea la dispozitie posibilitati multiple prin care sa isi aleaga produsele dorite, dar si posibilitatea de a-si gasi producatorii cei mai apropiati de zona in care locuiesc.Cumparatorul va putea lasa mesaje cu aprecieri privind produsele cumparate si totodata va putea recomanda aceste produse si catre prietenii sau cunoscutii sai.Credem ca, in aceste vremuri grele, trebuie sa ne gandim, mai mult ca oricand, si la micul producator de la sat, care din produsele obtinute cu sudoare si multa truda isi asigura traiul zilnic.Oamenii acestia demni si harnici nu striga dupa ajutor, nu se plang, ci continua sa munceasca, cu fata arsa de soare si cu mainile brazdate de truda, in speranta ca noi, consumatorii, vom alege sa punem pe masa produsele lor.Fiecare produs romanesc cumparat inseamna o picatura de speranta pentru fermierul sau producatorul de la tara, inseamna o sansa pentru agricultura romaneasca autentica si inseamna un viitor pentru satul romanesc.Iata de ce am ales sa facem aceasta platforma online care sa faciliteze interactiunea dintre client si micul producator roman, sa promovam produsele romanesti, dar si pe cel care le obtine prin multa truda si sacrificii.Ei sunt oamenii care iubesc pamantul, care apreciaza cu adevarat bogatia pe care ne-o ofera munca grea a campului si care merita o platforma de e-commerce.Din apreciere pentru ei, oamenii minunati ai satului romanesc, s-a nascut APROZARUL VIRTUAL.APROZARUL VIRTUAL este o platforma online care are ca scop promovarea ofertei producatorilor locali si a produselor acestora, curate, proaspete si 100% romanesti.Ideea a pornit din Ciugud, comuna din Romania care a initiat in Romania conceptul "Smart Village" (Satul Inteligent), si s-a extins la nivel national pent ...citeste mai departe despre " Aprozarul Virtual creat pentru Ciugud este pus gratuit la dispozitia micilor producatori din toata tara " pe Ziare.com