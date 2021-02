3 sfaturi practice pentru antreprenorii romani aflati la inceputul carierei

De aceea, Lucian Ciornei - unul dintre cei mai tineri antreprenori din Romania, care a fundamentat de-a lungul timpului o afacere ce i-a adus satisfactia pe plan profesional (magazinul online VreauCovor.ro), vine in intampinarea tuturor intreprinzatorilor aflati la inceput de drum cu o serie de sfaturi practice:Principala problema pentru care multe persoane esueaza pe plan profesional este fie atunci cand apare rutina, fie cand aleg sa porneasca in afaceri doar din dorinta de a castiga bani.Mai exact, pasiunea este ingredientul principal prin care o afacere ia nastere. Asa cum Lucian Ciornei a consolidat business-ul sau de succes - magazinul online VreauCovor.ro , trebuie sa procedeze toti cei interesati de independenta financiara: din pura pasiune si placere pentru o anumita activitate. Indiferent daca este vorba despre un hobby sau despre ceva la care visam dintotdeauna, este vital sa facem o alegere potrivita in concordanta cu propria noastra personalitate.Desi covoarele comercializate online de catre Lucian Ciornei pe site-ul sau VreauCovor.ro au cucerit preferintele publicului romanesc prin calitatea inalta si, implicit, i-au generat acestuia incasari constante, antreprenorul considera ca profitul este factorul principal ce conduce la bunastarea unui business de orice fel.Cu alte cuvinte, incasarile pot fi privite drept acele castiguri pe termen scurt, in timp ce profitul este o notiune care defineste continuitatea firmei. Odata ce profitul este constant sau, mai mult decat atat, creste in timp, putem reinvesti acele sume de bani si, de altfel, ne putem dezvolta ideea initiala.Pana sa inceapa demersurile pentru infiintarea unei firme, antreprenorii sau viitorii antreprenori trebuie sa ia in calcul crearea unui plan de afaceri, dupa care sa se ghideze pentru a-si indeplini obiectivele. Din aceasta privinta, alegerea nisei de clienti este un pas esential.Inainte de a se orienta asupra acestui domeniu, Lucian Ciornei a stabilit cu atentie publicul caruia magazinul sau de covoare VreauCovor.ro se adreseaza, evitand sa fie foarte specific sau sa vizeze o nisa mult prea ingusta.O alta problema pe care tanarul antreprenor o aduce in discutie este posibilitatea de a ne remarketa pentru consumatori in urmatorii ani. Spre exemplu, daca comercializam articole destinate maternitatii, publicul tinta este cuprins doar din femeile insarcinate, iar dupa ce acestea vor naste, exista sanse destul de mari sa nu mai cumpere prea curand de la noi. Prin urmare, cel mai recomandat ar fi sa optam pentru o nisa de consumatori care nu are "termen de validitate".Luand in calcul toate sfaturile de mai sus, putem considera faptul ca antreprenoriatul inseamna sa ne asumam riscuri si sa depunem toate eforturile posibile, fara ca obiectivul principal sa fie castigurile temporare, ci sansa de a dobandi independenta financiara pentru totdeauna.