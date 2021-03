3 motive sa renunti la agenda clasica in favoarea unei aplicatii de programari

Cu toate acestea, ca profesionist, de cate ori nu ti s-a intamplat sa nu poti nota in timp util o programare deoarece in acel moment te ocupai de un alt client, ca mai tarziu sa uiti ca programarea trebuia notata, iar in final sa ai o suprapunere de programari? MERO , prima aplicatie de management al programarilor aparuta in anul 2017, reprezinta solutia inovatoare pentru ca tu sa nu mai fii nevoit sa te confrunti cu dezavantajele unei agende clasice.Timpul tau este important, insa atunci cand utilizezi o agenda clasica esti nevoit sa raspunzi la telefon si sa iti notezi programarile indiferent de ora.Beneficiul de care te bucuri atunci cand utilizezi o aplicatie de management al programarilor este ca aceasta noteaza in timp real, in locul tau, fiecare programare si asta intr-un singur loc.Astfel, simplu si usor tu vei putea vizualiza programarile de pe orice dispozitiv, telefon, laptop, tableta, atunci cand timpul iti va permite."Sunt clienti care isi aduc aminte sa sune la 10-11 noaptea - acum se programeaza la orice ora direct din aplicatie. E o alta forma de fidelizare a lor." - Ciprian Ugureanu (By Ciprian Ungureanu Bucuresti).Dezavantajul agendei clasice este ca desi reusesti sa notezi toate programarile, nu vei mai avea timp disponibil sa suni fiecare client in parte pentru a-i reaminti ziua si ora programarii. Cei mai multi dintre profesionisti au afirmat ca pana sa utilizeze aplicatia de management al progrmarilor se confruntau cu un numar foarte mare de programari anulate sau neprezentari.Cum a ajutat MERO acesti profesionisti si cum te va ajuta si pe tine?Pai, e simplu. Fiecare client primeste atat notificare prin intermediul aplicatiei, cat si SMS pe telefon de reamintire a programarii, intr-un timp util astfel incat acesta sa poata confirma si ajunge la programare la ora stabilita, fie sa reprogrameze pentru alta zi disponibila.In plus,te va ajuta sa-si cresti numarul de clienti noi prin intermediul profilului pe care il vei activa in cadrul aplicatiei. Astfel, vei deveni vizibil pentru toti cei peste 100.000 de potentiali clienti care ne viziteaza lunar aplicatia.Spre deosebire de o agenda clasica, aplicatia de management al programarilor iti ofera informatii cu privire la evolutia vanzarilor tale, cat si posibilitatea de a primi recenzii si evaluari din partea celor mai buni clienti ai tai. Inscrie-te acum pe platforma MERO.RO si fa parte dintr-o comunitate de peste 800 de profesionisti activi din domeniul beauty.