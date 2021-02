2020 a adus incasari record pentru LIBREX, iar trendul se mentine si in prima parte din 2021!

In afara de dorinta oamenilor de a citi mai mult in cursul anului trecut, la baza cresterii vanzarilor pentru librarie online LIBREX au stat si o serie de masuri atent alese. In primul rand, LIBREX a decis sa ofere livrare gratuita pentru orice comanda, indiferent de valoarea acesteia, inca din prima zi a Starii de Urgenta. Astfel, fiind eliminata taxa de transport, tot mai multe persoane au hotarat sa comande cartile dorite, care poate uneori aveau o valoare mai mica decat costul livrarii. In plus, pe parcursul anului, au fost oferite o serie de reduceri considerabile la toate cartile si pachete la preturi excelente.Avand in vederea cererea crescuta de carti, LIBREX a luat hotararea de a investi o suma considerabila, mai exact 125.000 euro pentru dezvoltarea capacitatii operationale si logistice, dezvoltarea serviciilor online si pentru a creste strategia de marketing. Astfel, toate operatiunile logistice s-au mutat intr-un depozit nou, mai mare, ceea ce a permis adaugarea mai multor titluri pe site si posibilitatea de a avea mai multe carti in stoc, cu livrare imediat. Astfel, clientii au avut posibilitatea de a cumpara cele mai noi carti, unele in exclusivitate si de asemenea au asteptat mai putin timp pentru a le fi livrata comanda.Cartile de beletristica, dezvoltare personala si cele pentru copii au avut cea mai mare pondere in vanzari (peste 55% dintre veniturile realizate in 2020). O surpriza o reprezinta si cartile pentru adolescenti, cu o crestere cu 250% fata de anul 2019.Topul celor mai bine vandute carti arata astfel: Arta subtila a nepasarii (Mark Manson), Acolo unde canta racii (Delia Owens) si Tata bogat, tata sarac (Robert T. Kiyosaki).In ceea ce priveste perioadele optime pentru vanzari, acestea au fost lunile septembrie-decembrie, mai exact perioade de inceput de an scolar, Black Friday si sarbatorile de iarna.Demografic vorbind, marile orase ale tarii au condus topul vanzarilor: Bucuresti (aproximativ 35%), Cluj Napoca, Timisoara, Iasi, Brasov si Constanta.De mentionat si faptul ca 81% dintre comenzi au fost plasate de pe dispozitive mobile si 56% dintre comenzi au fost achitate cu cardul, online (fata de doar 18% in 2019).Avand in vedere cresterea record din anul 2020, LIBREX a stabilit deja un plan pe care il va aplica in momente cheie din acest an. Astfel, este estimat un buget de 300.000 euro pentru investitii, buget care se traduce astfel: relocarea activitatilor logistice intr-un depozit nou, de cinci ori mai mare decat precedentul, triplarea numarului de angajati si infiintarea unui serviciu propriu de pick-up point si locker. De asemenea, este urmarita si diversificarea ofertei. Astfel, incepand cu finalul trimestrului trei, clientii vor putea comanda si produse de papetarie, mai multe carti in limba engleza si chiar si jocuri si jucarii.Desi anul 2021 a inceput promitator, totusi LIBREX este de parere ca piata de carte va reveni la nivelul din 2019. "Masurile de prevenire a Coronavirusului au stimulat competitivitatea si imbunatatirea serviciilor si a ofertei in randul pietei de carte. Distantarea fizica a adus o explozie de lansari online de carte si mai multa interactiune intre autori si cititori, ambele aspecte favorizand cresterea interesului din partea clientilor. Nu in ultimul rand, atat autorii, cat si cititorii, au avut mai mult timp disponibil pentru a se dedica fenomenului, aspect din care toti jucatorii implicati au avut de castigat. Ne place sa credem ca acest timp castigat a insemnat pentru multi fie descoperirea, fie intoarcerea la lectura." Ionut Radu, fondator Librex.