Comunitatea de business germana solicita o lege pentru "Kurzarbeit", stilul de munca flexibil

Pentru 50% dintre companii scaderea cererii de produse si servicii reprezinta cea mai mare problema, urmata de dificultati in continuarea productiei (27%), cauzata in primul rand de ruperea lanturilor de aprovizionare.Nesiguranta si lipsa de lichiditati sunt urmatoarele pe lista efectelor produse de aceasta criza. Cei mai putini se gandesc in momentul de fata la concedieri (4%) sau la intrarea in insolventa (2%).Se preconizeaza insa o scadere a cifrei de afaceri cu cel putin 30%, iar 19% dintre respondenti considera ca afacerile vor scadea cu peste 40%.Majoritatea companiilor sunt la curent cu masurile luate de Guvern in sprijinul companiilor, dar acestea sunt in general nemultumite, considerandu-le insuficiente (50%) si nu foarte utile (27%). (Nu sunt luate insa in considerare masurile adoptate de Guvernul Romaniei dupa data de 27 martie.)Cele mai relevante masuri luat de Guvern pana la incheierea chestionarului sunt: indemnizatia pentru somaj tehnic, prelungirea termenelor de plata si acordarea de zile libere pentru parinti.Nerelevante in schimb sunt suspendarea sau neinitierea executarilor silite sau garantiile de stat pentru imprumuturi.Masurile luate de Guvern sunt desigur binevenite, dar nu sunt suficiente. Astfel, companiile isi doresc ca acestea sa fie completate cu altele, care sa ofere solutii eficiente pentru a trece cu succes prin aceasta criza.Printre masurile concrete solicitate de mediul de afaceri se numara(Kurzarbeit), un concept care functioneaza cu succes in Germania.In afara de asta, acest concept ar ajuta mai ales firmele mici si mijlocii sa iasa cu bine din aceasta criza."Din acest motiv consideram oportun si necesar ca Romania sa se orienteze spre modele aplicate cu succes in alte state membre UE, cum ar fi Germania, in vederea combaterii efectelor actualei pandemii.In acest sens s-a exprimat ieri si Comisia Europeana care propune implementarea modelului Kurzarbeit la nivel european", a spus Sebastian Metz, director general AHK Romania.Masurile guvernamentale trebuie sa ajute economia sa isi revina dupa ce aceasta criza va trece, pentru a nu se ajunge la disponibilizari masive ale angajatilor pe fondul intreruperii totale sau reducerii partiale a activitatii.