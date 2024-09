Un fond privat vrea sa cumpere 50.000 de hectare de teren agricol

Un fond privat din Golful Persic vrea sa cumpere 50.000 de hectare de teren agricol in Romania si a trimis deja o echipa de specialisti pentru a identifica suprafete potrivite, productia urmand sa fie vanduta in Orientul Mijlociu, a declarat un oficial apropiat situatiei.

Vehiculul financiar va fi infiintat, pana la sfarsitul anului, de Pharos Financial Group, o firma de administrare a fondurilor din Dubai, si compania britanica Miro Holdings International, specializata in managementul activelor agricole, urmand sa dispuna de 350 de milioane de dolari pentru achizitii in Europa de Est si Africa.

"Avem o echipa in Romania in acest moment care cauta suprafete de teren pe care sa le putem dezvolta. (...) Avem in vedere achizitia unei suprafete de circa 50.000 de hectare in Romania", a declarat directorul general al Miro, Oliver Barnes.

Romania ofera investitorilor straini dreptul de a detine suprafete de teren agricol, a spus Barnes, adaugand ca si Republica Moldova este aproape de a oferi aceleasi drepturi.

"O mare parte din terenul din aceasta regiune nu produce la potential maxim din cauza lipsei de capital si tehnologie. Putem creste usor productia la hectar de la doua tone de grau la cinci", a afirmat el.

Productia din Europa de Est va fi vanduta cu precadere in Orientul Mijlociu, in timp ce recoltele obtinute in Africa vor fi comercializate local.

"Intentionam sa incepem intai cu proiectele din Europa de Est si sa continuma ulterior in state din Africa, ca Tanzania, intr-o faza mai tarzie", a declarat directorul Miro.

Tarile din Golf, dependente in mare masura de importurile de alimente, si-au intensificat, in ultimul an, eforturile de a achizitiona sau inchiria teren agricol in tarile in curs de dezvoltare pentru a-si asigura aprovizionarea.

"Cresterea populatiei in Orientul Mijlociu si nevoia tot mai mare de a asigura aprovizionarea cu alimente a sustinut lansarea acestui fond, agricultura fiind considerata, acum, de importanta strategica", a afirmat directorul general al Pharos Financial Group, Peter Halloran.

Preturile la alimente au crescut puternic in ultimul an, determinand investitorii privati si guvernele din Orientul Mijlociu sa analizeze modalitati de a asigura aprovizionarea, intrucat cea mai mare parte a produselor alimentare sunt importate.

