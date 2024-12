O firma de imobiliare din Romania vinde terenuri in Caraibe

Romanii pot cumpara imobile in cea mai luxoasa statiune turistica din Caraibe, Baha Mar, dupa ce Regatta Real Estate Company a preluat in portofoliu cel mai mare proiect imobiliar dezvoltat in Caraibe.

BAHA MAR este localizat in Insula New Providence - Bahamas, unde se afla si capitala tarii - Nassau, si va fi cea mai mare statiune de lux nu doar din Caraibe ci din intreaga emisfera de vest.

Proiectul in valoare de 3,5 miliarde dolari cuprinde resedinte private, renumite branduri hoteliere de lux (Mondrian, Rosewood, Grand Hyatt), Cazino, Golf Club, Eco Water Park etc., oferind posibilitati exclusiviste pentru divertisment, shopping, sport si relaxare.

Eco Water Park, piscinele si SPA-urile se vor desfasura pe un kilometru al uneia dintre cele mai frumoase si curate plaje din lume, iar iubitorii jocului de golf vor beneficia de conditii la nivel de top, sub semnatura Jack Nicklaus (cel mai titrat jucator de golf, renumit pentru manualele si cursurile destinate acestui sport precum si pentru designul traseelor si crearea turneelor de golf).

