De cati bani ai nevoie sa lansezi un magazin online ca anexa la un magazin fizic?

ridicat chiar si in contextul actual dificil

Digitalizarea accelerata si modificarea obiceiurilor de petrecere a timpului pentru marea majoritate a romanilor determina cresteri consistente in e-commerce.Pe langa cei care pornesc de la zero in comert cu un magazin online, exista tot mai multe situatii in care persoane care detin magazine offline aleg sa anexeze un website de tip e-shop si astfel sa isi largeasca baza de clienti, sa aiba noi perspective de dezvoltare.Daca pentru a porni un magazin online de la zero ai nevoie de investitii ceva mai mari, caci planul de afaceri trebuie sa includa un spatiu efectiv de operare, stocuri, personal specializat, echipamente si alte asemenea elemente, lucrurile sunt ceva mai simple in cazul in care online-ul este doar o extindere a ceea ce se intampla deja in offline.Aceasta varianta poate fi considerata o dezvoltare fireasca, actiunea de a profita de oportunitati la indemana.sa lansezi un magazin online ca anexa la un magazin fizic?Intrebarea se poate aplica de fapt si in cazul unui website anexat unui prestator de servicii offline (de exemplu o spalatorie de haine, o croitorie, un service auto), website-ul avand rolul de atragere clienti si inregistrare comenzi (vanzari online sau pur si simplu marketing).Inainte de orice, ai nevoie de un domeniu web - cost in jur de 10 euro / an, chiar mai putin daca se alege un domeniu .ro (varianta ideala pentru o afacere pe plan local sau national). Un cost foarte rezonabil il are si gazduirea web a viitorului website - poti contracta web hosting de calitate la pret mic, in functie de necesitatile propriu-zise ale magazinului online.Ar putea costa cateva zeci de euro anual pentru un pachet mai mult decat rezonabil, costurile crescand daca se opteaza pentru o varianta premium - gazduire server virtual in cloud sau server dedicat (de la cateva sute de euro anual).Exista, totusi, in Romania, companii 100% romanesti care oferapremium la preturi foarte mici. Partea cea mai buna este ca orice antreprenor ar trebui sa isi doreasca sa aiba nevoie de un pachet cat mai costisitor de web hosting, pentru ca acest lucru inseamna ca magazinul sau online inregistreaza trafic foarte mare si implicit vanzari consistente, profit insemnat.Costul propriu-zis al website-ului ar putea costa de la cateva sute de euro la mii de euro, totul in functie de cerinte, de amploarea proiectului. Interesant este ca exista solutii de e-commerce ce pot fi cumparate pe baza de licenta cu plata lunara sau periodica, la costuri foarte mici - chiar si zeci de euro pe trimestru.Este vorba despre software performant, realizat de firme cu experienta, optimizat permanent. Este indicat sa se adauge anumite costuri pentru personalizare speciala, pot fi sute de euro (sau mai mult) pentru diverse nevoi de web design si programare web.Un magazin online trebuie populat cu produse, continut text, imagini, video-uri etc. Este asadar iminent un cost de resurse umane. Totul depinde din nou de amploarea proiectului. Se poate plati un operator / copywriter pe proiect sau pur si simplu ca angajat cu contract de munca. O altaOptimizarea pentru motoarele de cautare se face ca proces pe termen mai lung, bugetul minim fiind de cateva sute de euro la start, ideal cateva mii de euro pentru primul an.Daca exista activitate offline pentru afacerea respectiva, se pot folosi aceleasi resurse - spatiu, resurse umane, stocuri etc. Spre exemplu, sa ne gandim la un magazin de piese auto offline, stradal.Acesta va putea inregistra in paralel comenzi online. Se vor pregati pachetele zilnic, acestea fiind la finalul zilei preluate de curier si nu direct de catre clienti, asa cum se intampla in comertul offline.In ansamblu, demersul este foarte rentabil, caci cu mici investitii online se pot obtine cresteri de rezultate generale care vor sustine dezvoltarea afacerii pe termen mediu si lung.