Cum sa alegi sediul potrivit pentru afacerea ta: 3 criterii de care sa tii cont

Sunt cateva lucruri importante la care orice om de afaceri ar trebui sa se gandeasca inainte sa aleaga un nou spatiu pentru businessul sau, iar nevoile angajatilor ar trebui sa ocupe primul loc pe lista criteriilor pe care sa le ia in considerare.Criteriul de baza in alegere unui sediu nou este ca acesta sa fie convenabil pentru angajati si clienti si sa nu afecteze reputatia businessului. In acest context, traficul joaca un rol important.O locatie in centrul orasului le-ar putea permite angajatilor sa ajunga mai usor la locul de munca. De asemenea, este important ca la noul sediu sa existe locuri de parcare, ce pot fi folosite de clienti.Pentru o afacere mica, o cautare online dupaeste una dintre cele mai la indemana optiuni pentru identificarea unui sediu pentru desfasurarea activitatii. De asemenea, o alta optiune ar fi inchirierea unui spatiu intr-o cladire de birouri.Pentru impresionarea clientilor si pentru atragerea si pastrarea angajatilor, sediul companiei ar trebui sa se ridice la standarde moderne. Studiile recente au aratat ca oamenii isi aleg locul de munca si in functie de localizarea spatiului de lucru si de amenajarea acestuia.Un alt factor important in alegerea unei spatiu de lucru este marimea companiei si numarul angajatilor care vor fi prezenti in mod regulat la birou. In ultimii ani, numarul angajatilor care lucreaza de acasa a crescut considerabil. Drept urmare, multe companii au spatii de lucru mai mici, comparativ cu numarul angajatilor.Totodata, la baza alegerii unui sediu pentru companie trebuie sa stea si planurile pentru viitorul apropiat. Intentia de a mari echipa, de a creste numarul de clienti sau de a organiza sedinte mai dese cu angajatii sunt factori de care trebuie tinut cont in gasirea unui sediu.O alta optiune o reprezinta spatiile de coworking - o solutie potrivita pentru companiile cu un numar mic de angajati, pentru care desfasurarea activitatilor in astfel de open space-uri noi este preferata in detrimentul lucrului intr-un apartament.Al treilea factor important, care este in stransa legatura cu locatia aleasa este mediul de lucru. Oamenii petrec mult timp la locul de munca; de aceea, este important ca atmosfera sa fie una optimista, care sa le dea o stare de bine si sa ii determine sa vina cu placere la job.Crearea unei atmosfere potrivite incepe cu designul spatiului de lucru. In prezent, birourile pline de culoare au inlocuit spatiile de lucru conventionale, delimitate de pereti. Ideea de coworking este tot mai mult pusa in valoare. Spatiile de lucru sunt din ce in ce mai inovative, in incercarea de a elimina monotonia vizuala.Inainte de a inspecta piata si a alege un spatiu de lucru pentru angajati, orice om de afaceri ar trebui sa aiba o idee clara despre suma de bani pe care vrea sa o investeasca intr-un nou sediu pentru compania sa. Astfel, in functie de buget, aria cautarilor s-ar putea reduce semnificativ, iar identificarea spatiului de lucru potrivit nu ar necesita foarte mult timp.