Pachetul privind mobilitatea: Consiliul UE adopta o reforma majora a sectorului transportului rutier

Noile norme vor imbunatati conditiile de munca ale conducatorilor auto, vor introduce norme speciale privind detasarea conducatorilor auto din sectorul transportului international si vor actualiza dispozitiile privind accesul la piata transportului rutier de marfuri. De asemenea, acestea vor eficientiza controlul aplicarii normelor.La 11 decembrie 2019, presedintia Consiliului si Parlamentul European au obtinut un acord provizoriu. Textul convenit a fost aprobat de Comitetul Reprezentantilor Permanenti (COREPER) in 20 decembrie 2019, iar Consiliul a confirmat acordul politic pe 20 februarie 2020.Noile norme sunt concepute astfel incat sa asigure un echilibru intre conditiile de munca si sociale imbunatatite ale conducatorilor auto si libertatea prestarii de servicii transfrontaliere de catre operatori; acestea vor contribui, de asemenea, la siguranta rutiera. In plus, normele vor oferi clarificarile necesare sectorului in ceea ce priveste dispozitiile care in trecut erau ambigue si vor pune capat aplicarii inegale a acestora intre statele membre.Pachetul consta intr-un regulament care reglementeaza accesul la piata transportului rutier de marfa si la profesia de operator de transport rutier de marfa sau de operator de transport rutier de persoane; un regulament privind perioadele maxime de lucru si perioadele minime de repaus pentru conducatorii auto si pozitionarea prin intermediul tahografelor; si o directiva de revizuire a cerintelor de control si de stabilire a normelor privind detasarea conducatorilor auto.Votul de marti, desfasurat prin procedura scrisa, implica adoptarea de catre Consiliu a pozitiei sale in prima lectura. Actele legislative trebuie acum sa fie adoptate de Parlamentul European in a doua lectura inainte de a fi publicate in Jurnalul Oficial al UE. Cele doua regulamente vor intra in vigoare la 20 de zile dupa publicare, iar directiva in ziua urmatoare datei publicarii.Normele din regulamentul referitor la accesul pe piata si din directiva referitoare la detasare vor deveni aplicabile la 18 luni de la intrarea in vigoare a actelor juridice. Normele din regulamentul referitor la duratele de conducere se vor aplica la 20 de zile de la publicare, cu exceptia termenelor speciale pentru tahografe.