Cum alegem cea mai buna placa video pentru dezvoltarea de jocuri si aplicatii 3D?

Iata care sunt criteriile de care sa tii cont atunci cand alegi o noua placa video, care sa-ti ofere performanta de care ai nevoie pentru crearea de jocuri si aplicatii.Cele mai multe calculatoare sunt dotate cu o placa video integrata, care este suficienta pentru operatiunile de baza: redarea de imagini, rularea unor jocuri mai simple, la rezolutie mai mica, fara sa poata afisa prea multe detalii. Pentru jocuri de ultima generatie, care solicita mai mult calculatorul, dar si pentru a putea dezvolta aplicatii 3D, vei avea insa nevoie de altceva: o placa video dedicata.Placa video dedicata are circuite separate de placa de baza si se poate cumpara ulterior, pentru a fi integrata in calculator, transformandu-l astfel intr-o adevarata statie de lucru performanta. Poti cumpara o placa video de la PC Garage sau, daca doresti, poti achizitiona chiar mai multe placi video, care pot functiona in paralel, pentru o performanta superioara.Exista foarte multe modele de placi video dedicate, iar atunci cand alegi produsul potrivit trebuie sa te gandesti foarte bine la ce vrei sa obtii, dar si la restul componentelor din computerului tau. O placa video foarte ieftina este aproape inutila, pentru ca ofera o performanta similara cu o placa integrata.In schimb, daca vei alege un model foarte scump si performant, s-ar putea sa fie prea mult pentru calculatorul tau, care nu va putea face fata solicitarilor. In acest caz, noua placa dedicata nu-si va putea atinge maximum de performanta, din cauza celorlalte componente ale calculatorului.Cele mai bune placi video dedicate sunt produse de AMD si de NVIDIA. Modelele de top sunt cele din gama GeForce RTX in cazul NVIDIA si RX Vega, Radeon 7 sau RX 5700 in cazul celor produse de AMD.Cand alegi o placa video dedicata trebuie sa ai in vedere si consumul, pentru ca o placa performanta va consuma foarte mult, in jur de 250-300 W, deci mult mai mult ca restul componentelor sistemului. Daca montezi in calculator mai multe placi video, e posibil sa ajungi la un consum urias, chiar si de 1.000 W.Placile video dedicate au memorie video separata, astfel incat ele nu consuma din memoria RAM a calculatorului tau. In acest fel, vei putea lucra mult mai rapid si fara probleme. Cauta o placa video care sa aiba o cantitate mai mare de memorie. Cu ajutorul acesteia, vei putea folosi aplicatii mai complexe si vei obtine texturi foarte detaliate.Un alt aspect la care trebuie sa te gandesti este sistemul de racire. Placile video sunt foarte solicitate si se pot supraincalzi daca lucrezi un timp mai indelungat. Vestea buna este ca o placa de calitate, mai scumpa, va avea si un sistem performant de racire, cu un ventilator silentios, care nu te va deranja in timp ce lucrezi, dar care va mentine placa video in cea mai buna stare. In acest fel, te poti bucura de o experienta mai buna in utilizare, de rapiditate, dar si de o placa video care va rezista mai mult timp.Dimensiunea placii video este un alt criteriu foarte important, pentru ca, daca vei alege un model prea mare, atunci va fi nevoie sa schimbi intreaga carcasa a calculatorului tau. Prin urmare, calculeaza mai intai care sunt dimensiunile maxime pe care le poate avea placa de care ai tu nevoie, apoi verifica atent daca modelul pe care ti-l doresti se incadreaza in aceste limite.Masoara corect grosimea, latimea si inaltimea si nu uita ca o placa performanta vine cu un sistem de racire care are dimensiuni destul de mari.Daca vei tine cont de toate aceste recomandari, vei gasi cu siguranta cea mai buna placa video pentru nevoile tale de lucru in dezvoltarea aplicatiilor 3D.