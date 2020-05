Maramures: Mastile chirurgicale si FFP2, dar si alte echipamente vor fi produse integral de o fabrica romaneasca

"Noi, astazi, producem 600.000 de masti (zilnic - n.red.). Am inceput productia acum doua luni de zile, iar din momentul productiei pana acum, pretul a scazut cu 50%. Astazi, avem un pret de 1,50 de lei bucata. Acum doua luni, dar avand in vedere si stratul filtrant, a scazut ca pret, acum, putem sa oferim un pret mult mai bun. (...) Cred ca prin investitia pe care noi am realizat-o vom contribui la scaderea pretului pe piata. Atat producatorii, cat si importatorii din Romania ar trebui sa-si regleze preturile in functie de piata. Planul de afaceri pe care l-am fundamentat, plan care a fost sustinut si finantat, are in vedere producerea tuturor straturilor necesare pentru producerea de masti chirurgicale si FFP2, a stratului textil pentru producerea de combinezoane, halate, dar si a tuturor echipamentelor sanitare si igienice pe care ni le propunem. E o investitie mult mai mare si obiectivul nostru nu a fost sa producem masti, obiectivul nostru a fost si este a securiza productia de masti din punctul de vedere al cantitatii si pretului", a declarat Ioan Filip, presedintele Grupului Taparo, din care face parte si compania Techtex, specializata in producerea de masti.Compania si-a propus sa produca pentru piata interna pana la sfarsitul lunii septembrie peste 35 de milioane de masti lunar. Managementul companiei a decis sa asigure accesul national la majoritatea echipamentelor de protectie medicala si igiena personala.In cursul serii de vineri, premierul Ludovic Orban a vizitat in comuna Cicarlau santierul noii hale de productie unde urmeaza a fi amplasate tehnologii performante in productia echipamentelor de protectie, investitie evaluata la 20 de milioane de euro.Noua investitie este sustinuta printr-un credit asigurat de EximBank si urmeaza a fi data in exploatare in trimestrul IV al acestui an.Premierul Ludovic Orban, insotit de mai multi ministri din Guvern, a vizitat, vineri, fabrica de echipamente si productie medicala Techtex din orasul Targu Lapus. Ca element de noutate, compania i-a prezentat premierului prima serie de masti de protectie destinate copiilor.