Grupul Grampet a donat Spitalului Clinic de copii Victor Gomoiu un aparat de testare de coronavirus si 1.000 de kituri

Conform unui comunicat al companiei, remis AGEERPRES, aparatul de ultima generatie tip eCL8000-Automated ECL Immunoassay Analyzer, care are o viteza de procesare a 86 de teste pe ora si poate genera rezultatele in 18 minute, a fost instalat si calibrat in laboratorul spitalului miercuri dimineata.In urma cu o luna, o donatie similara a ajuns la Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals."Inca de la inceputul crizei medicale am inteles ca testarea in masa este singurul mod prin care putem controla raspandirea acestui virus, cel putin pana ce vom avea un vaccin. Am achizitionat 10 astfel de aparate certificate de Ministerul Sanatatii din China, impreuna cu 10.000 de kituri de testare, pe care am inceput sa le distribuim in centrele in care ne desfasuram activitatea la nivel national. De aceasta data, ne-am indreptat atentia catre un spital de copii, in contextul in care primim din ce in ce mai multe semnale de la nivel international ca acest virus nu este atat de inofensiv in privinta copiilor pe cat se credea la inceput, ci dimpotriva", a declarat Gruia Stoica, presedintele grupului.Pana in prezent, Grupul Grampet a donat cate un aparat eCL8000-Automated ECL Immunoassay Analyzer si 1.000 de kituri de testare Directiilor de Sanatate Publica din Deva, Iasi si Galati, Spitalelor Clinice Judetene de Urgenta din Craiova si Constanta, precum si Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii din Debretin - Ungaria. In acest moment, grupul analizeaza care sunt zonele din tara unde este cea mai mare nevoie pentru a face urmatoarele doua donatii.Totodata, compania a donat cate 9.000 de masti de protectie Muzeului National de Arta si Serviciului de Ambulanta Bucuresti.Infiintat in urma cu aproape 20 de ani, Grampet este prima multinationala fondata in Romania si cel mai mare grup feroviar si operator logistic privat din Europa de Sud-Est. Structura sa de companii acopera in mod strategic intregul lant de solutii si produse de transport feroviar: servicii de transport feroviar marfa, constructii, reparatii si modernizarea materialului rulant, productia de piese de schimb, inchiriere de material rulant, transbordarea marfurilor, servicii logistice, precum si solutii inovatoare de IT pentru operatorii feroviari.Avand drept obiectiv declarat conectarea Oceanului Atlantic, prin Marea Nordului, la Oceanul Pacific, prin Marea Chinei de Sud, Grupul GRAMPET este unul dintre liderii industriei in dezvoltarea coridoarelor de transport ce conecteaza Europa si Asia.Compania sa fanion - Grup Feroviar Roman (GFR), este cel mai mare operator privat feroviar din Romania. In prezent, peste 20% din trafic este international, GFR oferind clientilor sai solutii logistice complexe. GFR este membra a tuturor organizatiilor internationale reprezentative si are acorduri de colaborare atat cu operatorii feroviari de stat (BDZ Cargo, UZ, CFM, PKP Cargo, ZK, RCH, HZ Cargo, ZBIH), cat si cu operatorii feroviari privati din Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Austria si Germania.Prin intermediul fabricilor Reva Simeria, Electroputere VFU Pascani, Reloc Craiova si Electroputere VFU Craiova, Grupul GRAMPET acopera o cota importanta din piata reparatorie de material rulant din Romania.In paralel, grupul desfasoara o activitate intensa de cercetare si dezvoltare de solutii tehnice menite sa ofere clientilor o experienta transparenta si in timp real a serviciilor la care au acces.