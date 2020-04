Airbus ar putea face concedieri masive din cauza efectelor pandemiei

Intr-o scrisoare adresata vineri angajatilor si consultata de presa, Guillaume Faury a declarat ca firma pierde bani intr-un ritm fara precedent. Luna aceasta, Airbus, prezent si in Romania, a anuntat ca-si va reduce productia de avioane cu o treime.Reprezentantii Airbus nu au dorit sa comenteze informatia.Avertismentul sefului Airbus vine intr-un moment in care industria aviatica se confrunta cu un declin semnificativ din cauza efectelor epidemiei. Companiile aeriene globale se lupta sa supravietuiasca si apeleaza la ajutorul statului, in urma restrictiilor impuse pentru a stopa pandemia.Greg Waldron, de la site-ul Flight Global, a subliniat impactul major al epidemiei asupra Airbus si asupra intregului sector, spunand: "Orice evaluare pe care am facut-o in privinta industriei aviatice a fost modificata complet. Perspectivele pentru Airbus s-au inrautatit. Pur si simplu nu exista cerere pentru noi aeronave in acest moment."Deja 3.000 de angajati Airbus urmeaza sa beneficieze de schema de somaj partial pusa la punct de Guvernul de la Paris in cadrul masurilor destinate sa ajute companiile sa faca fata impactului crizei coronavirusului. In plus, grupul aeronautic european va reduce productia de avioane, din cauza conditiilor nefavorabile.Schema de somaj partial pusa la punct de Guvernul de la Paris permite unui salariat din Franta sa beneficieze de 70% din salariul brut si 84% din salariul net.Luna aceasta, Airbus a informat ca a primit, in primul trimestru al acestui an, 290 de comenzi nete pentru avioane si a livrat 122, in timp ce alte 60 de avioane au fost produse, dar nu au fost livrate deocamdata, din cauza evolutiei pandemiei.Airbus este lider european in furnizarea aeronavelor de tip petrolier, de lupta si de transport si a avioanelor dedicate misiunilor, precum si numarul unu in Europa in ceea ce priveste programul spatial si a doua cea mai mare companie din lume cu misiuni in spatiu.