Din numeroasele produse de manichiura, stii cum sa alegi gelul UV corect?

Este foarte la moda manichiura cu gel, datorita varietatii, nuantelor diferite si rezistentei. Gelul UV poate fi considerat de catre femei mult prea bun pentru a fi adevarat, insa gasirea celui mai bun model poate fi considerata o provocare.Chiar daca foarte multe dintre noi nu suntem interesate de a cunoaste aceste detalii, este necesar sa cunosti anumite informatii pentru a putea gasi care este cel mai potrivit si sigur brand.Gelul UV este format din mai multe substante chimice, multe dintre ele fiind foarte sigure pentru sanatate, insa este necesar ca acesta sa fie utilizate corect. In urma multor studii in domeniu, s-a dovedit ca o serie dintre substantele utilizate in realizarea gelului pot fi periculoase pentru sanatate.Unele ingrediente din gel sunt necesare pentru a putea permite intinderea corecta pe unghia naturala, altele pentru a oferi rezistenta, iar altele pentru a da culoare. Rezistenta manichiurii cu gel este oferita de catre un ingredient ce poarta numele de fotoinitiator, acesta reactionand la UV sau led.Astfel, dupa ce acest gel este aplicat pe unghie, ea trebuie mentinuta pentru o perioada de timp in lampa led sau UV, pentru a se putea usca corect.Exista foarte multe ingrediente pe lista de continut a unui gel UV, incat poate fi dificil de realizat ce este daunator si ce nu. Exista totusi anumite ingrediente, numite trio-ul toxic, si anume: formaldehida, toluen si DBP (ftalat de dibutil). Desi acestea au un rol clar stabilit, acela de a intari unghia, de a o mentine neteda si stralucitoare si de a-i oferi flexibilitate, aceste ingrediente sunt periculoase pentru sanatatea noastra. De aceea este important sa nu se aleaga niciodata produse manichiura care contin aceste ingrediente.Aceste accesorii sunt necesare pentru uscarea gelului UV, insa trebuie sa iei in calcul anumite aspecte. Nu trebuie sa alegi produse manichiura ieftine, nici macar atunci cand este vorba despre lampa led sau UV.Asadar, este recomandat sa se opteze pentru o lampa led sau UV de cea mai buna calitate, pentru a nu dauna in nici un fel mainilor. Este necesar sa se aleaga o lampa realizata din piese de inalta calitate, caci aceasta este foarte sigura.Daca ai eliminat de pe lista de produse manichiura pe acelea care contin ingrediente toxice, urmatorul lucru de luat in calcul este modul in care functioneaza. Este recomandat sa alegi un gel UV puternic pigmentat, care nu necesita doua sau trei aplicari.De asemenea, este foarte importanta consistenta gelului, caci un gel foarte gros nu este ceea ce iti doresti cu adevarat. Este important ca un gel UV sa nu aiba miros sau cel mult sa aiba unul care sa nu fie deranjant pentru nimeni.Trebuie sa cauti un brand care ofera spre vanzare geluri in diverse nuante si culori si care adauga constant altele noi, astfel incat sa fie la pas cu tendintele din domeniu.