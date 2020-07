Unde poti comanda cei mai buni noodles din Romania

Unul dintre cele mai iubite preparate chinezesti, noodles sunt taitei de orez, grau sau mixt, pe care ii poti combina cu pui, crispy, creveti sau somon. Noodles sunt numite si paste asiatice, care se combina si cu sosuri delicioase sau se adauga in supe.Afla de unde poti comanda noodles si care sunt cele mai interesante combinatii, pentru a te bucura de o masa pe cinste!Exista numeroase tipuri de meniuri care includ faimosii noodles, avand posibilitatea de-a alege intre taitei obisnuiti sau taitei din orez. Acest meniu este potrivit pentru un pranz rapid si gustos, pe gustul tuturor. Dintre preparatele consacrate, noodles cu somon fume si pui Shanghai sunt in topul preferintelor.Poti alege Noodle cu pui grill, unde carnea este usor rumenita si se combina ideal cu taiteii bine preparati. La fel de populari sunt si noodles cu crispy picant, pentru amatorii preparatelor iuti sau noodles cu creveti, care asigura necesarul de fier, seleniu si alte minerale necesare pentru sanatate.Meniurile cu noodles sunt disponibile la restaurantele chinezesti deschise in numeroase orase din tara, dar pot fi comandate si online. Desi ingredientele principale sunt aduse din China, retetele delicioase sunt perfect adaptate la gusturile europenilor. Alege un Noodle Pack in combinatia preferata si savureaza o masa delicioasa, bogata in substante hranitoare.In afara de gustul inconfundabil, taiteii chinezesti iti ofera si nutrientii de care ai nevoie, fiind bogati in proteine, fier, fibre si vitamina B. Deoarece specialitatile cu noodles contin legume proaspete precum ceapa, morcovii si varza, preparatele au o aroma inconfundabila.In general, exista sase tipuri de sosuri pe care trebuie sa le incerci, in combinatie cu cei mai deliciosi noodles.Daca preferi un mix de gusturi, poti alege meniuri de noodles cu sosuri combinate.- Sosul dulce cu legume este usor si apetisant. De obicei se pregateste cu legume locale, la care se adauga ananas, care-i ofera sosului un gust dulce-acrisor, inconfundabil.- Iti place mancarea picanta? Opteaza pentru un Noodle Pack cu sos chilli picant, pentru un gust desavarsit. Totodata, sosul picant are rol antiseptic si contine o cantitate semnificativa de vitamina C si beta-caroten, cu efect antiinflamator.- Sosul de susan nu adauga doar culoare preparatului, ci ofera si un plus de sanatate consumatorilor. Datorita susanului, ingredient de baza, meniul cu noodles are si un continut ridicat de mangan, calciu, cupru, zinc si alte vitamine esentiale pentru organism.- O alegere sanatoasa pentru un Noodle Pack este sosul de usturoi, care creste nivelul de antioxidanti si echilibreaza tensiunea arteriala.- Pentru un fan al aromelor unice, trebuie incercat si sosul de ghimbir si teriyaki. In timp ce ghimbirul picant reprezinta unul dintre cele mai sanatoase alimente din natura, teriyaki aduce un gust deosebit, fiind un sos de miere care contine ceapa si mustar.Daca nu ai incercat pana acum produsele asiatice din categoria noodles, nu mai astepta! Incearca o reteta de noodles cu pui si legume sau noodles cu somon, care iti va incanta simturile. Alaturi de sosul preferat si o bautura racoritoare, noodles iti ofera o experienta culinara unica, un gust desavarsit si o masa sanatoasa.