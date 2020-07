Cum asiguri igiena mainilor la locul de munca

Tinand cont ca 80% dintre infectii se transmit prin contactul mainilor, este crucial pentru companii sa implementeze strategii de igiena corespunzatoare, incluzand aici si dezinfectantii de maini Conform ultimelor statistici, 90% dintre angajatii din cladirile de birouri merg la serviciu chiar si atunci cand sunt bolnavi, datorita gradului de incarcare foarte ridicat. Din aceasta cauza, in SUA, gripa sezoniera genereaza pierderi de peste 10 miliarde de dolari in fiecare an.O politica de igiena corespunzatoare poate avea efecte extrem de benefice si poate reduce absenteismul cu pana la 40%. Desi spalarea mainilor cu apa si sapun este o metoda eficienta si recomandata, de cele mai multe ori nu este nici pe departe suficienta, datorita faptului ca presupune deplasarea la toaleta sau in zonele care pot fi prevazute cu surse de apa, sapun si prosoape de hartie.Aici intervine utilizarea unui dezinfectant pentru maini. Conform OMS, dezinfectantii de maini sunt unul dintre cele mai bune instrumente pentru a preveni raspandirea microbilor la locul de munca. Prin amplasarea de dezinfectant maini in zone strategice din birou, angajatii pot fi incurajati sa isi imbunatateasca igiena mainilor si sa faca locul de munca un loc mai sanatos.Organizatiile care incurajeaza utilizarea dezinfectantilor de maini tind sa aiba angajati mai sanatosi. Un studiu din publicatia "BMC Infectious Diseases" a aratat ca angajatii care lucreaza in birouri si utilizeaza dezinfectanti de maini pe baza de alcool de cel putin 5 ori pe zi prezentau un risc cu 66% mai scazut de a se imbolnavi, in comparatie cu cei care nu faceau acest lucru.- un simplu maner poate fi cauza raspandirii unei boli in intregul loc de munca. De fapt, ultimele cercetari au aratat ca un virus aflat pe un maner de usa a fost contractat de pana la 60% dintre oamenii care au intrat in contact cu manerul, timp de 4 ore. De aceea este important ca atat manerul sa fie dezinfectat, cat si oamenii sa isi dezinfecteze mainile dupa il ating. Astfel, este recomandat ca dezinfectantul de maini sa fie disponibil in zonele de acces.e - daca mancarea este consumata fara ca mainile sa fie igienizate corespunzator, este usor ca microbii sa ajunga in organism si sa provoace diverse infectii. Intr-un spatiu de birouri, bucataria este printre cele mai contaminate locuri, conform unui studiu international al NSF. De aceea, este important ca in aceste zone sa existe atat dezinfectanti de maini, cat si dezinfectanti de suprafete.- salile de sedinta sunt de foarte multe ori utilizate de multi angajati, clienti si alti vizitatori care isi strang mainile si ating lucrurile, astfel marind riscul de contaminare. Prin oferirea unei solutii de dezinfectare a mainilor, fie langa intrare, fie pe masa de sedinta, persoanele isi pot proteja sanatatea mai eficient.- acestea, impreuna cu tot ce se gaseste pe ele, sunt puncte cheie de transfer pentru microbi, deoarece sunt atinse foarte des. Tinand cont ca angajatii unei companii isi petrec majoritatea zilei la birou, unde, de asemenea, mananca, beau si chiar si tusesc/stranuta, mesele de birou sunt "campuri minate" cu virusuri si bacterii. Oferindu-le angajatilor dezinfectant de maini pe care il pot tine pe birou, acestia pot sa isi imbunatateasca igiena considerabil.- utilizarea dezinfectantilor de maini in zone din afara biroului este la fel de importanta, deoarece aceste locuri sunt tranzitate de foarte multe persoane si astfel creste riscul de contaminare.