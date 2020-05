Comunitatea de business germana solicita introducerea urgenta a sistemului de munca flexibila, Kurzarbeit

In afara de asta, cel de-al treilea chestionar, referitor la efectele pandemiei COVID-19 asupra mediului de afaceri, realizat de AHK Romania in perioada 22 - 24 aprilie 2020, arata clar ca vocile din cadrul comunitatii de business romano-germane care solicita o relaxare a restrictiilor pentru economie s-au inmultit."Economia romaneasca este cu spatele la zid si are nevoie de aer, pentru a putea respira - are nevoie cel putin de o perspectiva clara, pentru a redobandi incredere si speranta si pentru a putea incepe pregatirile pentru repornirea activitatii. Atmosfera este apasatoare", spune Sebastian Metz, director general AHK Romania.Presiunea asupra companiilor este imensa si lasa urme adanci. Majoritatea respondentilor se asteapta la scaderi ale cifrei de afaceri cu pana la 30%, iar 19% chiar la o scadere de peste 40%. Activitatile companiilor au fost reduse cu pana la 40% in multe cazuri, iar 13% au redus activitatile cu 80-100%.Industria prelucratoare si-a redus considerabil capacitatile de productie: 31% din intreprinderi au inchis complet productia, 52% partial.Repornirea economiei trebuie sa fie acum, pe langa masurile de combatere a raspandirii virusului, prioritatea nr. 1 a Guvernului.Al treilea chestionar realizat de AHK mai arata ca majoritatea companiilor cunosc masurile de sustinere economica ale Guvernului, dar multi le considera insuficiente si greu de pus in aplicare (40%).Aceasta discrepanta intre masurile puse la dispozitie si folosirea efectiva a acestora de catre companii aduce cu sine dorinta comunitatii de business, ca Guvernul sa initieze si alte pachete de masuri si sa gaseasca o cale de utilizare mai eficienta a acestora din punct de vedere administrativ.Cele mai relevante masuri sunt acordarea indemnizatiei de 75% a somajului tehnic si prelungirea termenelor de plata. Rezultatele complete ale chestionarului le gasiti aici.AHK Romania (Camera de Comert si Industrie Romano-Germana) este reprezentanta oficiala a economiei germane si totodata cea mai mare Camera de comert bilaterala din Romania si numara peste 600 de firme-membre, oferind companiilor o platforma importanta pentru networking, schimb de informatii si experiente. Prin serviciile pe care le ofera si prin evenimentele pe care le organizeaza, AHK Romania sustine activ companiile germane la intrarea lor pe piata romaneasca si este totodata partener al firmelor romanesti interesate de piata germana. In Romania AHK se implica activ in implementarea sistemului dual de invatamant dupa model german si a infiintat platforma GreenTech econet romania, cat si o Curte Permanenta de Arbitraj.