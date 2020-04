Trei din 10 angajati romani lucreaza de acasa si cred ca actuala criza generata de coronavirus va mai dura inca doua luni

Cum tot atatia sunt de parere ca actuala criza generata de coronavirus va mai dura inca aproximativ doua luni, principala provocare privind indeplinirea sarcinilor de serviciu tine de lipsa unei comunicari eficiente cu colegii (15,7%).Pentru mai bine de jumatate dintre angajatii care au raspuns sondajului BestJobs este usor sa se adapteze la munca remote, pentru ca au experienta cu instrumentele digitale, si doar 5,1% dintre cei chestionati gasesc dificila adaptarea.Dintre cei care lucreaza de acasa, 35% au constatat ca sunt mai productivi in aceasta perioada de munca obligatorie la domiciliu comparativ cu productivitatea pe care o au la birou, pentru ca nu mai pierd timp cu deplasarea zi de zi la birou.Alti 17,5% spun ca sunt mai concentrati intrucat acasa nu mai sunt intrerupti de colegi, iar 10% se simt mai putin stresati ca urmare a lipsei presiunii directe a sefului.Numai 13% dintre cei care lucreaza de acasa spun insa ca sunt mai putin eficienti, in conditiile in care trebuie sa se ocupe si de treburi casnice sau sa aiba grija de copii.Principalele trei provocari privind indeplinirea sarcinilor de serviciu, pe care le intampina angajatii care lucreaza remote, sunt lipsa unei comunicari eficiente cu restul echipei (15,7%), lipsa claritatii in ceea ce priveste sarcinile zilnice (11,82%) si comunicarea deficitara cu clientii (9,17%).In ceea ce priveste instrumentele de comunicare pe care le folosesc in prezent, cei mai multi dintre angajati tin acum legatura cu managerul direct, cu restul echipei sau cu clientii prin conversatii telefonice (13,6%), prin mesagerie instant (Whatsapp, Messenger, Slack etc. - 10,93%), dar si prin e-mail (9,7%) si apeluri video (Skype, Zoom etc. - 6,53%).Intrebati cat de mult cred ca se va prelungi aceasta perioada de izolare obligatorie si, implicit, de munca remote, cei mai multi dintre angajatii chestionati (29,3%) sunt de parere ca intre o luna si doua luni, iar 20,8% au indicat intre doua si trei luni.De asemenea, 15,52% dintre ei considera ca starea actuala s-ar putea prelungi chiar mai mult de trei luni, in vreme ce 22,57% dintre cei chestionati au spus ca nu pot estima cat timp va dura starea de urgenta.Aproape 70% dintre angajatii romani nu sunt deloc stresati sau doar putin stresati ca ar putea contracta coronavirusul in perioada imediat urmatoare, principalul motiv de stres fiind mai degraba incertitudinea si faptul ca nu stiu cat va dura aceasta perioada de izolare la domiciliu impusa de autoritati (49,21%).Cand vine vorba de starea emotionala a angajatilor nevoiti sa lucreze de acasa o perioada mai lunga de timp, cei mai multi dintre intervievati spun ca izolarea le induce o stare de singuratate si de anxietate (20,1%), dar si de stres (19,05%) si chiar de depresie (7,41%).Dupa izbucnirea crizei coronavirusului, printre masurile de prevenire aplicate cel mai des de angajatii romani se numara spalarea si dezinfectarea mainilor, amintita de 56,61% dintre respondenti, pastrarea unei distante minime de cel putin un metru fata de ceilalti colegi (42,86%), dezinfectarea permanenta a biroului/spatiului de lucru (42,5%), purtarea mastilor de protectie (28,22%) si evitarea contactului direct cu ceilalti colegi/lucrul izolat (25,22%).Televiziunea ramane cea mai importanta sursa de informare pentru angajatii romani in aceasta perioada, fiind mentionat de peste 76% dintre respondentii la sondajul BestJobs.Este urmat de canalele oficiale folosite de autoritati (47,27%) si publicatiile online (54,67%). Radio-ul ocupa locul patru (14,46%) intre sursele de informare, urmat de opiniile medicilor (13,76%) si ale familiei (7,94%) si prietenilor (6,17%).Cele mai mici procente se inregistreaza in cazul bisericii (0,35%), mai releva datele BestJobs.Sondajul a fost efectuat in perioada 16-30 martie 2020, pe un esantion de 1.022 de utilizatori de internet din Romania.Despre BestJobs BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania.Cu o experienta de peste 18 ani in domeniu, BestJobs a fost implicata in transformarea si inovarea industriei de recrutare online si integreaza astazi tehnologii digitale de ultima generatie pentru a oferi cele mai eficiente solutii de angajare.Cu un numar de peste 2,5 milioane de profesionisti conectati la piata muncii si peste 25.000 de joburi active in orice moment, atat in tara, cat si in strainatate, BestJobs creeaza conexiuni intre toti cei care vor sa gaseasca un job mai bun si angajatorii care cauta noi talente.