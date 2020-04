Inchiderea uzinelor afecteaza 1,1 milioane lucratori din industria auto europeana

Cifra de 1.110.107 locuri de munca avansata de ACEA se refera doar la cei care sunt angajati in mod direct de producatorii de autoturisme, camioane, dubite si autobuze, insa impactul asupra lantului de aprovizionare este chiar mai mare, avertizeaza ACEA. Asociatia subliniaza ca, in total, industria auto din UE asigura 2,6 milioane de locuri de munca directe iar producatorii opereaza in regiune 229 de facilitati de productie. Insa sectorul auto mai amplu ofera locuri de munca directe si indirecte pentru 13,8 milioane de persoane in Uniunea Europeana.In cazul Romaniei, estimarile ACEA vorbesc de cel putin 20.000 de angajati afectati de inchiderea uzinelor si de pierderi de productie estimate la 26.124 de vehicule cu motor."Acum, principala ingrijorare a ACEA si a membrilor sai este sa gestioneze criza imediata cu care se confrunta industria auto, care practic s-a oprit brusc, ceva cu care sectorul nu s-a mai confruntat pana acum", a declarat directorul general de la ACEA, Eric-Mark Huitema. "Prioritatea noastra este sa protejam sanatatea si locurile de munca pentru cei aproximativ 14 milioane de europeni care lucreaza direct si indirect in sectorul nostru", a adaugat Eric-Mark Huitema.In Romania, angajatii fabricii Ford de la Craiova au intrat in somaj tehnic incepand din 19 martie si vor beneficia de o indemnizatie de 78% din salariul de baza, dupa ce conducerea grupului a luat decizia de a suspenda temporar, din 19 martie, productia la principalele fabrici din Europa.De asemenea, Automobile Dacia a intrerupt productia la uzinele din Mioveni, pana pe data de 5 aprilie, in contextul pandemiei de coronavirus, iar 13.500 de angajati sunt in somaj tehnic.