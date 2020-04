Hossu (Cartel Alfa), despre somajul tehnic pentru bugetari: Va provoca o comprimare a cererii interne distrugatoare pentru economie

"Ideea ca jumatate din administratia publica centrala va intra automat in sistemul de somaj tehnic prin rotatie este deficitara pentru ca fara o analiza profunda se vor crea alte crize care se vor adauga crizei actuale. Masurile propuse fac parte din marota ca astfel se rezolva problema resurselor financiare pentru buget. Sa nu uitam ca toti expertii sprijina pastrarea puterii de cumparare a marii majoritati a lucratorilor, chiar in perioada de criza si de reducere a capacitatilor economice, in sensul ca daca nu se pastreaza puterea de cumparare, capacitatea de relansare economica va fi foarte redusa, pentru ca practic va exista o comprimare a cererii interne legata de produse, inclusiv legata de produse de stricta necesitate, pentru ca in momentul in care unui cetatean i se injumatatesc veniturile, inclusiv pentru familia lui, el isi va injumatati solicitarile de consum sau (le va scadea, n.r.) chiar mai mult de jumatate, cat este reducerea de venit, tocmai pe ideea ca nu stie cat va rezista in viitor cu venitul lui injumatatit. Iar de aici va aparea o comprimare a cererii interne care va fi distrugatoare pentru relansarea economica. Sunt masuri care de fapt au fost combatute, experienta din 2008-2010 a demonstrat ca masurile de austeritate sunt cele mai proaste masuri care se pot lua intr-o situatie de criza si care au efecte negative asupra capacitatii de reintrare intr-o dezvoltare normala economica si sociala pentru toata lumea", a declarat Bogdan Hossu.Liderul organizatiei sindicale a afirmat ca sistemul public nu poate functiona cu doar jumatate din personal, deoarece digitalizarea sistemului este relativ redusa in prezent."Ne ingrijoreaza pozitia domnului prim-ministru, in sensul ca agream ideea unor masuri de securitate sanitara pentru personalul din sectorul institutiilor publice, dar ideea ca, in afara de Sanatate, de personalul de ordine publica angrenat in sistemul actual de securizare a cetatenilor, restul institutiilor publice vor merge pe sistemul jumatate sunt la serviciu si jumatate sunt in somaj tehnic si fac rotatia este ingrijoratoare. Se da imaginea ca de fapt sectorul public ar putea functiona perfect numai cu jumatate din personalul existent, ceea ce este fals, si inseamna ca reluam marota care a mai fost vehiculata inainte, legata de faptul ca sectorul public este supradimensionat. Daca suntem de acord ca in anumite aspecte este supradimensionat, in multe alte capitole este subdimensionat, si ideea de a reduce personalul nu face decat sa scada capacitatea de satisfacere a nevoilor cetatenilor legata de interfata lor cu institutiile publice. Digitalizarea pe care o avem astazi implementata este relativ redusa si practic este strict necesara interfata cu functionarii, cu personalul din institutiile publice", a adaugat Bogdan Hossu.Pentru obtinerea de fonduri la buget, liderul "Cartel Alfa" a recomandat renuntarea la cota unica si cresterea datoriei publice."Exista cateva elemente care ar trebui reconsiderate in politicile fiscal-bugetare: cota unica este depasita, lucru recunoscut pe sub masa de marea majoritate a expertilor, inclusiv a ministrilor de Finante. Revenirea la sistemul european cu un sistem fiscal in transe este strict necesara, tocmai ca reteta bugetara sa revina la normal legata de acest lucru. Evident, masurile (actuale, n.r.) afecteaza marea majoritate a populatiei cu venituri mici si mai putin populatia cu venituri mari. Subventionarea partidelor politice ar trebui redusa la jumatate, indemnizatiile de deplasare in teritoriu ale parlamentarilor, deci sunt elemente care se pot reduce. Toate tarile vest-europene si SUA merg pe cresterea deficitului. Sa nu uitam ca indatorarea publica a Romaniei este foarte buna, suntem la 36%, deci cu mult sub pragul de 60% care era prevazut de masurile europene legate de buna functionare a statelor. In acest sens se pot face depasiri care sa ajunga cu datoria publica undeva la 50%, dar care sa permita Guvernului de a avea resursele publice necesare pentru sustinerea dezvoltarii economice, adica a productiei economice, dar in acelasi timp pentru sustinerea marii majoritati a cetatenilor pentru a nu avea un soc datorita acestor conditii deosebite in care ne desfasuram activitatea astazi", a precizat Bogdan Hossu.Presedintele CNS "Cartel Alfa" a mentionat ca masura propusa de Guvern ar putea duce la scaderea cu peste 50% a veniturilor salariale in anumite domenii din sistemul public."Ideea indirect exprimata de a aplica aceeasi masura din sistemul economic (din sistemul privat, n.r.) ar insemna ca de fapt veniturile salariale pentru sectorul bugetar sa fie scazute cu cel putin 35%, estimarea este ca se va ajunge in anumite domenii la mai mult de 50%, pentru ca practic nivelul de salarizare din sectorul bugetar este mult mai ridicat decat cel din sectorul economic. Daca ne uitam ca ordonanta 30 limiteaza ajutorul social la 75% din salariul mediu pe economie, tinand cont ca media salariilor din sectorul bugetar este mult mai ridicata, asta inseamna ca in anumita domenii scaderea va fi substantiala", a afirmat Bogdan Hossu.Liderul sindical a subliniat ca Guvernul nu s-a consultat cu sindicatele inainte de publicarea propunerii."Nu am fost consultati asupra documentului in care se spune, cel putin in prezentarea prim-ministrului si al ministrului Muncii, ca este aproape finalizat. Nu am vazut niciun text, nu am avut consultari. Tocmai ca noi am specificat ca sectorul bugetar trebuie si el cuprins in problemele de somaj tehnic, pentru ca datorita unor ordonante militare anumite activitati din sectorul bugetar au fost partial suspendate - exemplul cel mai tipic este in domeniul Culturii, unde o parte din personal, evident, nu mai are activitatea pe care o avea in momentele normale", a incheiat Bogdan Hossu.Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat miercuri seara, printr-o postare pe Facebook, ca a fost pregatit un proiect de act normativ care vizeaza somajul tehnic pentru institutiile publice, angajatii avand posibilitatea de a ramane acasa, prin rotatie, un numar egal de zile dintr-o luna.