Aproape o treime dintre angajatii romani sunt in somaj tehnic sau primesc salariu mai mic (sondaj)

Conform BesJobs, aproximativ 15% dintre salariati au fost trimisi in somaj tehnic, in timp ce 16% au, in prezent, salariul diminuat.Pe de alta parte, doar pentru 32% dintre angajati situatia profesionala a ramas neschimbata, iar in contextul actual, cu riscuri mari pentru economie cauzate de epidemia de COVID-19, peste 90% dintre salariati apreciaza ca e greu sau chiar foarte greu sa gasesti un nou loc de munca.Sondajul citat releva, totodata, ca o treime dintre angajati sunt ingrijorati in ceea ce priveste perspectivele lor profesionale si, indiferent de situatia actuala, se tem ca ar putea sa-si piarda locul de munca in perioada urmatoare.In acelasi timp, aproape 35% dintre cei chestionati se asteapta sa-si gaseasca greu un nou loc de munca daca vor ajunge in aceasta situatie.De asemenea, peste un sfert (28%) dintre angajati sunt ingrijorati de perspectiva unui salariu mai mic, in timp ce aproape 17% se tem ca ar putea fi nevoiti sa se reprofileze in perioada urmatoare. In cazul a circa 15% dintre respondenti exista convingerea ca situatia lor profesionala va ramane in continuare neschimbata, in acest an.Potrivit sursei citate, dintre persoanele care si-au pastrat locul de munca, chiar daca nu in aceleasi conditii ca inainte de criza, mai mult de un sfert lucreaza, la ora actuala, de acasa si, in aceeasi pondere, spun ca lucreaza cel putin la fel sau chiar mai mult decat inainte.Totodata, 14% dintre angajatii intervievati au mentionat ca activitatea companiei s-a restrans vizibil si lucreaza mult mai putin in aceasta perioada.Cercetarea BestJob evidentiaza ca pierderea locului de munca implica presiuni financiare importante asupra bugetului de familie, in contextul in care mai bine de 36% dintre angajati au recunoscut ca nu au deloc economii, iar 42% spun ca au bani cat sa le ajunga pentru cheltuielile de trai cel mult trei luni."Doar 8% dintre respondenti au afirmat ca, daca isi vor pierde locul de munca din cauza acestei epidemii, au bani in cont cat sa traiasca linistiti cel mult un an", arata rezultatele sondajului citat.Sondajul BestJobs a fost efectuat in perioada 1 - 8 aprilie 2020 pe un esantion de 922 de utilizatori de internet din Romania.BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania, cu un numar de peste 2,5 milioane de profesionisti conectati la piata muncii si mai mult de 25.000 de joburi active in orice moment, atat in tara, cat si in strainatate.