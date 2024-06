Romania nu mai poate adopta euro in 2015. Care sunt motivele

Dupa ce reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei si ai Guvernului au sugerat, in ultimele luni, ca adoptarea monedei euro in 2015 este mai curand un deziderat, decat un obiectiv realizabil, guvernatorul Mugur Isarescu pune capat incertitudinilor cu privire la acest subiect.

"Trecerea la euro in 2015 nu mai intra in discutie", a declarat el, pentru publicatia New York Times.

Isarescu: Trecerea la euro in 2015 nu mai intra in discutie

De altfel, amanarea acestui proces era de asteptat, avand in vedere atat contextul economic intern, cat si cel extern.

Valentin Lazea, economist-sef BNR, explica faptul ca Romania nu mai are timp sa se pregateasca pentru aplicarea in 2013 a mecanismului european al ratelor de schimb, ERM-2, etapa premergatoare si obligatorie pentru adoptarea euro.

"In primul rand ar trebui sa intram in ERM-2 peste doua luni, in ianuarie 2013. In al doilea rand, ar insemna sa luam in considerare doar perioada minima de ERM 2, de doi ani. In al treilea rand, ar insemna ca Banca Centrala si Comisia Europeana sa accepte faptul ca adoptarea euro pentru Romania sa nu aiba loc la 1 ianuarie 2015, ci la mijlocul acelui an. Aceste conditii sunt extrem de dificil de realizat".

ERM-2 are drept scop fixarea monedelor statelor membre care nu fac parte din zona euro la euro prin stabilirea, de comun acord, a unui curs central, fix dar ajustabil, fata de euro si a unei benzi standard de fluctuatie de +/-15%.

Pe langa mentinerea cursului de schimb in marjele de fluctuatie prevazute de ERM 2, timp de doi ani, Romania trebuie sa mai indeplineasca si alte conditii inainte de adoptarea efectiva a monedei unice:

- Rata medie a inflatiei pe ultimele 12 luni nu trebuie sa depaseasca cu mai mult de 1,5% pe cea a celor mai performante state membre in ceea ce priveste stabilitatea preturilor;

- Deficitul bugetar nu trebuie sa depaseasca 3% din PIB;

- Rata medie nominala a dobanzii pe termen lung pe ultimele 12 luni nu trebuie sa depaseasca cu mai mult de 2% pe cea a celor mai performante state membre in ceea ce priveste stabilitatea preturilor.

"Problema reala nu sunt criteriile de convergenta nominala, ci cele de convergenta reala", a declarat Lazea, care aminteste, in acest sens, de faptul ca agricultura reprezinta 6-7% din PIB, dar utilizeaza 25-30% din forta de munca a Romaniei.

In plus, avand in vedere contextul economic european, Romania trebuie sa analizeze daca statele din zona euro sunt pregatite sa primeasca noi membri in perioada urmatoare, avand in vedere ca sunt afectate de criza datoriilor.

