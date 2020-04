Blue Air solicita guvernului un credit de salvare, sub forma unui imprumut cu dobanda preferentiala

Reprezentantii companiei sustin ca, pentru a putea sa isi mentina activitatea, au nevoie de un sprijin financiar temporar."In situatia actuala, pentru a putea traversa cu bine aceasta perioada si pentru a continua sa ne servim pasagerii si sa platim sume substantiale la bugetul de stat, avem nevoie de sprijin temporar, sub forma unui credit, care sa asigure Blue Air lichiditatea necesara mentinerii capacitatii de zbor si a locurilor de munca in aceasta perioada dificila.Creditul de salvare nu este un fond nerambursabil, ci un imprumut cu dobanda preferentiala acordat unei companii, intr-o situatie de criza majora. Avem capacitatea de a rambursa acest credit si dobanzile aferente. De aceea, luna trecuta am depus la Guvernul Romaniei solicitarea noastra formala si suntem increzatori ca orice analiza de risc si oportunitate va duce la o solutionare pozitiva a cererii noastre de finantare.In caz contrar, piata pe care nu o vom mai putea deservi noi, o companie romaneasca, va fi preluata de operatori straini care nu vor contribui la bugetul de stat al Romaniei si nu vor lua decizii avand in minte interesul romanesc (...)Vom pierde mii de locuri de munca de inalta calificare, atat direct la Blue Air, cat si la companiile de pe fluxul nostru de valoare adaugata, aeroporturi, operatori la sol. Vom asista la pierderea efectului de multiplicare in economie creat de existenta unui operator de transport local, cu cota de piata semnificativa.La Blue Air, noi consideram ca atat romanii din tara, cat si milioanele de romani care traiesc si muncesc in alte tari europene merita sa fie conectati cu Europa si Romania intr-un mod confortabil si cu preturi competitive", sustin reprezentantii companiei.Potrivit sursei citate, echipa Blue Air a construit in ultimii 15 ani cea mai mare companie cu capital privat din industria aviatica romaneasca, care deserveste peste 4 milioane de pasageri pe an."Luna trecuta, totul s-a schimbat. Restrictiile de zbor si de calatorie au devenit din ce in ce mai stricte in toata Europa, iar mare parte din aeronavele lumii s-a asezat treptat la sol. In tot acest timp, numarul pasagerilor nostri s-a redus zilnic, iar odata cu instalarea starii de urgenta in Romania, Blue Air a demarat programul 'Te aducem acasa' - asigurandu-ne ca avem suficiente zboruri pentru cei care cumparasera bilete pentru luna aprilie si doreau sa vina acasa mai devreme, inainte de suspendarea temporara a zborurilor.In luna martie, mai putin de 30% din personalul nostru a continuat sa zboare, sa organizeze dezinfectarea navelor dupa fiecare zbor, sa intretina aeronavele, si sa tranforme altele in cargo. Ceilalti au intrat in telemunca, sau in concedii ramase neefectuate de anul trecut. Unii au asigurat conceptul si autorizarea activitatii temporare de cargo. Altii au continuat organizarea de zboruri speciale, chartere sau de repatriere, incercand sa contribuie cu cat este posibil la lupta cu pandemia. Acum, peste 90% dintre colegii nostri sunt in somaj tehnic", se mentioneaza in comunicat.In ultimii trei ani, Blue Air a platit catre statul roman impozite, taxe si contributii care au depasit, in mod constant, 100 milioane lei pe an, iar dupa trei ani de investitii masive in rute si sloturi pe marile aeroporturi europene, compania a devenit profitabila, in 2019."Existenta unor companii romanesti solide in domeniile strategice pentru tara reprezinta singura garantie pentru protejarea intereselor strategice romanesti. Blue Air este una dintre aceste companii", spun reprezentantii companiei.Blue Air opereaza avioane tip Boeing 737 si are in derulare un program amplu de innoire a flotei.In cei 15 ani de activitate, Blue Air a transportat peste 30 de milioane de pasageri si a zburat peste 340 milioane de kilometri. Compania este certificata IATA Operational Safety Audit (IOSA) de catre International Air Transport Association (IATA) pentru standarde exceptionale de operare si este membra cu drepturi depline IATA.