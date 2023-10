Bicicleta cu hidrogen construită de trei studenți din Timișoara. A costat 10.000 de euro și atinge 25 km/h

Un colectiv de cadre didactice, alături de studenți ai Universității Politehnica Timișoara, au realizat o bicicletă alimentată cu hidrogen, parte a unui proiect mai larg în domeniul energiei regenerabile și a eficienței energetice.

Potrivit Știrilor Pro TV, trei studenți de la Universitatea Politehnica au reușit să ducă la bun sfârșit proiectul în 6 luni. Studenții au modificat o bicicletă electrică, de la care au păstrat cadrul, și pe care au montat un mecanism gândit de ei.

Bicicleta pornește după acționarea unui buton.

Butelia folosită este realizată special pentru această bicicletă. În recipient încap 0,9 metri cubi de hidrogen, care asigură o autonomie de o oră și o viteză maximă de 25 de kilometri pe oră.

„M-am gândit și cum să punem acestă butelie, a fost foarte complicat să aranjăm toate într-o cutie ca să fie ușor manevravilă. Nu poate să se zdruncine foarte tare, trebuie să stea și într-un anumit mod”, a explicat unul dintre studenții implicați în proiect.

Bicicleta a fost realizată în cadrul proiectului Romanian Network for New Energy Solutions (RONNES), coordonat de Universitatea Politehnica din Timișoara, având ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în valoare de 185.225 de euro, este finanțat prin Fondurile Norvegiene sub coordonarea Innovation Norway.

Cu ocazia implicării în Proiectul RONNES, studenții au dobândit cunoștiințe legate de utilizarea hidrogenului, de componentele specifice sistemului de generare a energiei folosind pile de combustie precum și activitățile specifice care presupun adaptarea unui vehicul electric la o sursă de energie pe bază de hidrogen. Odată finalizată această etapă, se va avea în vedere utilizarea cunoștiințelor acumulate la realizarea de vehicule cu trei și patru roți.

