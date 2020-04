Banca Transilvania anunta noi masuri de sustinere a clientilor persoane fizice

● Banca Transilvania ofera clientilor afectati posibilitatea amanarii ratelor pentru maxim 9 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020.● Perioada de creditare va fi prelungita cu o perioada egala cu durata suspendarii obligatiilor de plata.● Pentru creditele cu garantii imobiliare, dobanda acumulata in perioada de amanare va fi recuperata in maxim 60 de luni, iar suma astfel acumulata nu va fi purtatoare de dobanda, conform Ordonantei de urgenta.● Pentru creditele de nevoi personale, dobanzile acumulate vor fi reesalonate pana la finalul noii maturitati - prelungite - a creditului, BT alegand ca si pentru aceste sume sa aplice o rata a dobanzii egala cu 0%. Masura este suplimentara cerintelor legale aprobate de catre Stat.● In plus, banca va derula in paralel si un program propriu, prin acelasi mecanism, si pentru clientii care nu se incadreaza in mod expres in prevederile OUG si care nu au restante mai vechi de 1 martie a.c., dar nu le-au putut achita din cauza ca au fost afectati de actualul context. De asemenea, banca mentine perioada de gratie oferita la cardurile de credit, pana la 25 mai a.c., asa cum a fost anuntat in 14 martie a.c.● Pentru a beneficia de masurile BT, clientii trebuie sa depuna o solicitare in decurs de cel mult 45 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta (30 martie a.c.), adica pana in 14 mai a.c.● Clientii bancii care au apelat deja la o forma de sustinere BT, pot sa solicite amanarea in baza Ordonantei, caz in care li se va sista facilitatea curenta si vor fi inrolati in noul program cu data noii cereri.● Prin aplicatia BT Visual Help (apel la 0264 30 80 00 - accesarea linkului primit prin SMS - accesarea aplicatiei/optiune amanare rate), dupa care clientii sunt contactati telefonic de banca.● Telefonic, la 0264 30 80 28 (echipa Customer Care BT).Banca Transilvania va lua legatura cu clientii pentru un raspuns in maxim 15 zile de la data primirii solicitarii.