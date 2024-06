Stoenescu: "Stiti ce probleme sunt la Carpatica?"

BNR a precizat, intr-un comunicat remis miercuri seara, ca declaratiile lui Virgiliu Stoenescu in legatura cu Banca Carpatica, facute marti seara in audierile din Comisiile reunite de buget-finante din Parlament, se refereau la dificultatile bancilor romanesti in competitia cu cele straine, informeaza NewsIn.



Astfel, Banca Nationala a Romaniei (BNR) subliniaza ca Virgiliu Stoenescu "a raspuns la o intrebare, care se referea la oportunitatea infiintarii de banci cu capital romanesc in vederea finantarii industriei si agriculturii".

"In acest context, profesorul Stoenescu a vrut sa sublinieze faptul ca a mentine in piata banci cu capital romanesc nu este deloc un lucru simplu si usor. Aceasta in conditiile unei concurente puternice pe piata bancara sustinute de mari banci cu capital strain, care detin 90 la suta din intregul sistem", se spune in comunicatul BNR.

In contextul crizei financiare actuale pe plan mondial, cu piete globalizate si in care intregul sistem bancar se confrunta cu provocari financiare, "functionarea bancilor cu capital autohton, care nu beneficiaza de sustinerea financiara a unor grupuri bancare puternice din tari dezvoltate, reclama intensificarea eforturilor actionarilor romani si cresterea performantei managementului".

"La acest fapt s-a referit profesorul Stoenescu", potrivit BNR.

Banca centrala subliniaza ca actionariatul Bancii Carpatica, "intr-un efort de consolidare a pozitiei concurentiale, a majorat de patru ori capitalul bancii in mai putin de doi ani, ceea ce asigura o buna functionare".

In ceea ce priveste Banca Comerciala Feroviara, care va fi inaugurata luna viitoare, "referirea s-a facut tot in contextul reliefarii necesitatii consolidarii capacitatii concurentiale a capitalului bancar autohton in conditiile competitiei cu bancile straine", mai arata BNR.

Stoenescu a raspuns, potrivit inregistrarii video postate pe site-ul Camerei Deputatilor, ca "am ridicat mereu in CA problema ca BNR sa incerce sa depaseasca putin limitarea pe care i-o da statutul de baza".

Stoenescu: "Stiti ce probleme sunt la Carpatica?"

"Rolul nostru este stabilitatea preturilor, dar eu si Florin Georgescu mereu ridicam aceste probleme, si ceilalti se uitau cu ingaduinta: totusi, o politica industriala, industria romaneasca are o traditie.

(... ) Bancherii la ora asta prea mult cantonati in economia nominala. (...)Puneam problema politicii industriale si agrare", a afirmat Stoenescu.

"Sigur ca ar trebui sa avem si banci romanesti. (...) Nu poti sa nu ai in vedere economia reala, dar aici se pune problema garantiilor. Stiti ce probleme sunt la Carpatica? Sa dea Dumnezeu sa nu avem probleme cu Banca Feroviara", a completat el.

In 1 octombrie, Banca Comerciala Carpatica a anuntat ca Consiliul de Administratie l-a schimbat pe Nicolae Hoanta din functia de director general cu Nicolae Surdu. Hotararile luate de administratorii bancii urmeaza sa fie validate de catre actionari in adunarea generala din 14 noiembrie.

Recent, Banca Comerciala Carpatica a incheiat o majorare de capital, in urma careia a reusit sa stranga 26,82 milioane lei, dupa ce actionarii au subscris 96% din titlurile nou emise in cadrul unei operatiuni necesare pentru asigurarea unei rezistente mai bune la socurile macroeconomice si sistemice.

"Problema acumularii capitalului este o chestiune fundamentala, noi trecem acum prin perioada acumularii primitive de capital. (...) Capitalismul, daca nu vrea sa ajunga la revolutie din nou, trebuie sa se moralizeze si bancile trebuie sa inteleaga sa ia bonusuri mai mici, sa isi reduca lacomia", a mai afirmat Stoenescu, sustinand ideea ca Romania ar fi trebuit sa pastreze 25% din sistemul bancar national.





