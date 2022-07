Șoferii cu maşini pe motorină se îndreaptă spre noi majorări de preţuri. Ce se întâmplă cu prețul benzinei

Automobilistii europeni care folosesc vehicule pe motorina, care se lupta deja cu preturi record, se indreapta spre noi majorari de preturi la pompa comparativ cu cei care au automobile pe benzina, arata o analiza realizata de Reuters.

Restrictiile cu privire la importurile de motorina din Rusia, impuse dupa invazia din Ucraina, au subminat statutul motorinei de alternativa ieftina la benzina in Europa, agravand o criza a costului vietii in regiune.

"In mod fundamental, Europa nu poate supravietui fara motorina ruseasca", sustine Kevin Wright, analist la firma de consultanta Kpler.

Pe langa impactul direct asupra celor aproximativ 140 de milioane de automobilisti europeni care folosesc motorina, preturile mari la acest combustibil afecteaza intreaga economie si inflatia deoarece este carburantul preferat de catre industria si fermierii europeni.

Datele analizate de Energy Aspects si Wood Mackenzie arata ca diferenta de pret dintre motorina si benzina va ajunge la aproximativ 25 de dolari per baril in trimestrul patru, de la aproximativ 13 dolari per barul in trimestrul al doilea.

"Daca folosesti un automobil pe motorina este probabil ca vei fi afectat putin mai mult decat unul pe benzina", spune Eugene Lindell, analist la FGE.

Aceasta problema este una care afecteaza in mod deosebit Europa. Cota autoturismelor diesel pe piata europeana este de peste 40%, comparativ cu 4,5% in SUA.

Analistii avertizeaza ca impactul deplin al invaziei rusesti asupra pietei energetice abia urmeaza sa fie resimtit. La finele lunii mai liderii UE au convenit sa reduca importurile de petrol din Rusia cu 90% pana la finele anului. Aceste sanctiuni introduse treptat inseamna ca toate livrarile de titei rusesc prin intermediul navelor vor fi interzise de la inceputul lunii decembrie si toate produsele rafinate rusesti doua luni mai tarziu.

Multe companii fie au incetat sa cumpere combustibili rusesti sau au inceput sa caute alternative la titeiul rusesc Urals, care sunt mai potrivite pentru productia de benzina decat de motorina. In consecinta, analistii se asteapta ca preturile la benzina se se mai reduca in trimestrul patru, pe masura ce cererea sezoniera se va diminua, in timp ce motorina este posibil sa ramana scumpa.

