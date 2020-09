Potrivit sursei citate, Mariana Ganea, despagubita dupa ce a cumparat un Nissan Juke cu motor de 1,2 litri, a fost chemata in judecata de Renault Comercial Roumanie. Sursa citata arata ca obiectul procesului nu a fost facut public, dar se banuieste ca e vorba de un proces pentru clauza de confidentialitate impusa de Renault in momentul despagubirii."Grupul Renault precum si Nissan, prin reprezentantul lor oficial in Romania, respectiv Renault Commercial Roumanie, nu au realizat oferte financiare de despagubire niciunui client posesor de vehicul echipat cu motoare de 1,2 litri TCe.Nu exista dosare pe rolul instantelor judecatoresti in curs referitoare la aceasta problematica. Procedura pare sa fie legata de o problema pe acelasi motor, dar cauza de origine are legatura cu montarea unui dispozitiv GPL neautorizat", arata Directia Comunicare Groupe Renault Romania, potrivit libertatea.ro. ...citeste mai departe despre " Romanca, data in judecata de Renault dupa ce a fost despagubita de companie pentru ca a cumparat o masina cu probleme la motor " pe Ziare.com