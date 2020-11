Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, diferentele esentiale dintre cele doua credite.Din start iti spunem ca birocratic este mai avantajos un credit auto normal pentru ca nu implica institutiile statului.In cazul unui credit Prima masina la o valoare de 60.000 de lei, rata va fi de 700 de lei, in conditiile in care calculam si un avans de 10.000 de lei. DAE este sub 6%, astfel ca dupa perioada de 5 ani vei avea de rambursat 60.000 de lei cu toate taxele si comisioanele incluse.In cazul unui credit auto, in aceleasi conditii de accesare, DAE este variabila si depaseste 8%. Din cauza acestei dobanzi marite, rata poate ajunge undeva intre 780 si 800 de lei. La finalul creditului vei fi dat deja undeva la 65.000 de lei.Dezavantajul este ca, la Prima masina, asigurarea pe care o inchei pentru masina va trebui sa aiba beneficiari banca si statul.De asemenea, la accesarea creditului prin Prima masina vei mai avea de achitat cateva taxe si comisioane aferente FNGCIMM care iti maresc un pic costurile de accesare a imprumutului. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Ce sa alegi: Constructia unei case sau achizitionarea ei la cheieCum iti pierzi banii investiti pe bursa daca te comporti ca un traderCum te pregatesti pentru pensionare, perioada in care vei avea mai putini bani ...citeste mai departe despre " Prima masina vs. credit auto: avantaje si dezavantaje " pe Ziare.com