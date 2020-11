Preturile vor porni de la 8.400 de euro in cazul noului Logan, de la 8.600 de euro in cazul noului Sandero si de la 12.050 de euro in cazul noului Sandero Stepway.Dacia LoganLogan si Sandero sunt disponibile cu trei motorizari, din care doua pe benzina (cu puteri de 65 CP, respectiv 90 CP) si o motorizare mixta benzina-GPL, de 100 CP, sub denumirea comerciala ECO-G.Ambele modele dispun de trei nivele de echipare (Access, Essential si Comfort), oferind astfel un raspuns adecvat pentru asteptarile si necesitatile unor categorii largi de clienti atat particulari cat si persoane juridice.Pentru Logan preturile variaza intre 8.400 de euro (TVA inclus) pentru versiunea Access, cu motorul SCe de 65 CP, si 12.950 de euro (TVA inclus) pentru versiunea Comfort echipata cu motorul TCe 90 CVT.Dacia SanderoSandero Access, echipat cu acelasi motor SCe de 65 CP, este disponibil la pretul de 8.600 de euro, in timp ce versiunea Comfort cu motorul TCe 90 CVT are un pret identic cu cel al versiunii echivalente a modelului Logan.Dacia Sandero StepwayDacia Sandero Stepway vine in doua versiuni de echipare (Essential si Comfort), cu motoarele TCe de 90 CP si ECO-G de 100 CP.Preturile variaza intre 12.050 de euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential, cu motorul TCe de 90 CP, si 14.050 de euro (TVA inclus) pentru versiunea Comfort, cu motorul TCe 90 CVT.Primele livrari ale noilor modele Logan, Sandero si Sandero Stepway se vor face in decembrie, in conditiile in care acestea vor putea fi comandate in reteaua de agenti autorizati Dacia din intreaga tara in saptamanile urmatoare.Toate modelele beneficiaza de garantie de trei ani sau 100.000 de kilometri. ...citeste mai departe despre " Dacia a anuntat preturile pentru noile Dacia Logan, Sandero si Sandero Stepway " pe Ziare.com