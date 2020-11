PROIECT Ministerul Economiei: 60% din parcul auto al Romaniei ar urma sa aiba o forma de propulsie electrica in anul 2050

Scenariile de dezvoltare analizate estimeaza tranzitia Romaniei catre electromobilitate in perioada 2030-2050. Aceasta va depinde de evolutia pietei la nivel national si european si sustinerea investitiilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii publice de reincarcare.In perspectiva tranzitiei Romaniei catre electromobilitate si conditionat de contextul de piata, ar putea deveni oportuna sustinerea prin intermediul unor scheme de sprijin, coordonata cu dezvoltarea industriei autovehiculelor electrice in Romania, spun autorii proiectului."Se estimeaza ca aproape 60% din parcul auto ar urma sa aiba, in 2050, o forma de propulsie electrica. Dintre autovehiculele pe motorina si benzina, o buna parte ar putea folosi produse energetice pe baza de biomasa. Bineinteles, tranzitia catre electromobilitate poate avea loc mai rapid sau mai lent", arata documentulStrategia vorbeste de rolul pe termen lung al autovehiculului electric in transporturi."Mobilitatea electrica reprezinta o alternativa sustenabila posibila, pe termen lung, la motorul cu ardere interna. Gazele naturale, GPL-ul si hidrogenul sunt combustibili alternativi viabili pentru sectorul transporturilor, insa este putin probabil sa ofere o solutie de inlocuire pe scara larga a produselor petroliere in mixul energetic. Pe de alta parte, principala problema a autovehiculului electric consta in dificultatea stocarii energiei electrice. Din punct de vedere al sustenabilitatii, se pune si problema emisiilor aferente productiei de energie electrica, dominata de combustibilii fosili. Pe termen lung insa, autovehiculele electrice sunt de asteptat sa detina un rol central, pe masura ce creste eficienta bateriilor, respectiv productia in cantitati mari a energiei electrice curate", se precizeaza in Strategie.Tranzitia de la motorul cu ardere interna catre cel electric este probabil sa aiba loc trecand prin etapa intermediara a autovehiculelor hibride (echipate cu ambele tipuri de motor), cu sau fara alimentare din reteaua de energie electrica. Cea mai timpurie dezvoltare o vor avea autovehiculele hibride pentru care motorul electric are ...citeste mai departe despre " PROIECT Ministerul Economiei: 60% din parcul auto al Romaniei ar urma sa aiba o forma de propulsie electrica in anul 2050 " pe Ziare.com